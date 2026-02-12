CHRONIQUE PARLEMENTAIRE

12 février 2026

Quand la pétition contre la loi Duplomb se termine en queue de poisson

Deux millions de signatures, huit mois d’attente, et au final un débat sans surprise. Pour la première fois, une pétition parlementaire a atteint l’hémicycle contre la loi Duplomb, révélant autant la vitalité citoyenne que les limites très concrètes du droit de pétition à l’Assemblée.