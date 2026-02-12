CHRONIQUE PARLEMENTAIRE
12 février 2026
Quand la pétition contre la loi Duplomb se termine en queue de poisson
Deux millions de signatures, huit mois d’attente, et au final un débat sans surprise. Pour la première fois, une pétition parlementaire a atteint l’hémicycle contre la loi Duplomb, révélant autant la vitalité citoyenne que les limites très concrètes du droit de pétition à l’Assemblée.
3 min de lecture
0:00min
100%
100%
THEMATIQUESPolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Ancien assistant de députés, ancien journaliste parlementaire et aujourd'hui consultant, Samuel Le Goff fréquente le palais Bourbon et ses environs depuis 20 ans.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Ancien assistant de députés, ancien journaliste parlementaire et aujourd'hui consultant, Samuel Le Goff fréquente le palais Bourbon et ses environs depuis 20 ans.