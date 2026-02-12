POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Un membre de la Confédération paysanne tient une pancarte sur laquelle est inscrit « La loi Duplomb nous donne le bourdon», alors que le ministre français de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire visite une exploitation à Saint-Michel, dans le sud-ouest de la France, le 5 juin 2025. (Image d'illustration)
See image caption
See copyright

CHRONIQUE PARLEMENTAIRE

12 février 2026

Quand la pétition contre la loi Duplomb se termine en queue de poisson

Deux millions de signatures, huit mois d’attente, et au final un débat sans surprise. Pour la première fois, une pétition parlementaire a atteint l’hémicycle contre la loi Duplomb, révélant autant la vitalité citoyenne que les limites très concrètes du droit de pétition à l’Assemblée.

Photo of Samuel Le Goff
Samuel Le Goff Go to Samuel Le Goff page

3 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

chronique parlementaire , Loi duplomb , petition , Parlement , la France

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
Samuel Le Goff image
Samuel Le Goff

Ancien assistant de députés, ancien journaliste parlementaire et aujourd'hui consultant, Samuel Le Goff fréquente le palais Bourbon et ses environs depuis 20 ans.

Populaires

1Le ministère de l’Education nationale publie les éléments qui montrent l’inefficacité de la politique de dédoublement des CP et CE1 en zones prioritaires
2Cette habitude hivernale commune qui tue silencieusement des milliers de personnes chaque année
3« Je suis devenue "la putain de la République" pour sauver les "putains" au masculin ! »
4Et la ministre allemande de l’économie et de l’énergie révéla enfin le VRAI coût du raccordement des renouvelables au réseau électrique
5Et si le mois de février 2026 venait de marquer un tournant DÉTERMINANT dans l’histoire de l’IA ?
6SOS vertige démocratique : les partis politiques comprennent très mal les attentes de leurs électeurs et les électeurs ne votent pas pour ce qu’ils disent souhaiter…
7Le chômage officiel augmente peu, mais la vérité est plus douloureuse