RHETORIQUE PRESIDENTIELLE

9 avril 2026

Quand la parole de Trump peut transformer l'impensable en envisageable, pour le meilleur ou pour le pire

Ce qui est le plus déroutant dans le discours public du président Donald Trump, c'est sa capacité à la fois à sidérer et à choquer. Il profère des propos scandaleux, le pays se crispe, et cette crispation finit par devenir familière.