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Le président américain Donald Trump dans la base du Corps des Marines de Quantico, en Virginie, le 30 septembre 2025.
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RHETORIQUE PRESIDENTIELLE

9 avril 2026

Quand la parole de Trump peut transformer l'impensable en envisageable, pour le meilleur ou pour le pire

Ce qui est le plus déroutant dans le discours public du président Donald Trump, c'est sa capacité à la fois à sidérer et à choquer. Il profère des propos scandaleux, le pays se crispe, et cette crispation finit par devenir familière.

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MOTS-CLES

Donald Trump , Etats-Unis , rhétorique , discours , peur

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
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Stephanie A. (Sam) Martin

Sam Martin, docteure en philosophie, est titulaire de la chaire Frank et Bethine Church en affaires publiques et professeure agrégée à l'université d'État de Boise. Ses recherches portent sur le récit politique et l'identité civique.

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