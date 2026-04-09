RHETORIQUE PRESIDENTIELLE
9 avril 2026
Quand la parole de Trump peut transformer l'impensable en envisageable, pour le meilleur ou pour le pire
Ce qui est le plus déroutant dans le discours public du président Donald Trump, c'est sa capacité à la fois à sidérer et à choquer. Il profère des propos scandaleux, le pays se crispe, et cette crispation finit par devenir familière.
4 min de lecture
MOTS-CLESDonald Trump , Etats-Unis , rhétorique , discours , peur
THEMATIQUESInternational
Sam Martin, docteure en philosophie, est titulaire de la chaire Frank et Bethine Church en affaires publiques et professeure agrégée à l'université d'État de Boise. Ses recherches portent sur le récit politique et l'identité civique.
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Sam Martin, docteure en philosophie, est titulaire de la chaire Frank et Bethine Church en affaires publiques et professeure agrégée à l'université d'État de Boise. Ses recherches portent sur le récit politique et l'identité civique.