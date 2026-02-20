ATLANTIC-TAC

20 février 2026

Quand la marée excite les champignons et quand le général suscite des éclairs : c’est l’actualité quadragésimale des montres

Mais aussi la lumière noire du bleu fumé, la valve à hélium d’une plongeuse accessible, un chronographe solaire qui promet bien du plaisir, des classements convergents et une inspiration anglaise en mode suisse (quadrigésimal, c’est pour le Carême !)…