Blurred backgroundUn poussoir pour vérifier si la mer monte (TAG Heuer)…
ATLANTIC-TAC

20 février 2026

Quand la marée excite les champignons et quand le général suscite des éclairs : c’est l’actualité quadragésimale des montres

Mais aussi la lumière noire du bleu fumé, la valve à hélium d’une plongeuse accessible, un chronographe solaire qui promet bien du plaisir, des classements convergents et une inspiration anglaise en mode suisse (quadrigésimal, c’est pour le Carême !)…

Grégory Pons Go to Grégory Pons page

7 min de lecture

MOTS-CLES

Atlantic-tac , montres

THEMATIQUES

Consommation
A PROPOS DES AUTEURS
Grégory Pons

Journaliste, éditeur français de Business Montres et Joaillerie, « médiafacture d’informations horlogères depuis 2004 » (site d’informations basé à Genève : 0 % publicité-100 % liberté), spécialiste du marketing horloger et de l’analyse des marchés de la montre.

