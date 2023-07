Quand l’égalité se construit sur l’exclusion (ou l’explication du spectaculaire demi-tour des Etats-providence les plus développés sur l’immigration)

La Première ministre danoise, Mette Frederiksen, arrive pour un sommet européen, au siège de l'UE à Bruxelles, le 29 juin 2023.

L'égalité fondée sur l'exclusion

L'histoire idéologique de l'idée d'égalité ("Equality: The History of an Elusive Idea") est un livre ambitieux, érudit et bien écrit de Darrin M. McMahon. En onze chapitres chronologiques, McMahon montre comment des sociétés aussi diverses que les chasseurs-cueilleurs, les Grecs et les Romains, les chrétiens occidentaux du début et du Moyen Âge, les révolutionnaires français, etc. et finalement les partisans de la politique identitaire ont pensé à l'égalité. (Pas d'inégalité, le terme qui, comme nous le rappelle McMahon, est devenu omniprésent, mais d'égalité.) Cependant, tous les chapitres ne sont pas égaux. À mon avis, les meilleurs sont sur les révolutions américaine et française, et le dernier chapitre sur les mouvements de défense des droits civiques aux États-Unis et la politique identitaire d'aujourd'hui. Le chapitre de conclusion ne concerne en effet que les États-Unis, et tel qu'il représente le monde d'aujourd'hui en général, il pourrait être considéré comme quelque peu réducteur. Cependant, les deux grands thèmes auxquels la société américaine a été confrontée au cours du dernier demi-siècle, les droits de la population noire ou « personnes de couleur » et la politique identitaire, transcendent les frontières américaines, comme en témoignent les émeutes françaises pour les attaques véhémentes des premiers et de Poutine contre identités sexuelles sur ce dernier.

Le motif du livre est, je pense, mieux exprimé dans la phraséologie de Carl Schmitt (pas populaire, mais récemment beaucoup plus cité) : toute idéologie d'égalité entre les « frères » ou les « pairs » est fondée sur l'exclusion des autres de cette égalité. C'est une contradiction fondamentale dans l'idée d'égalité telle que nous la connaissons historiquement. Athènes et Sparte ont insisté sur l'égalité entre leurs citoyens, mais ont exclu les esclaves, les metecs (étrangers résidents) et les femmes. C'était une égalité qui, tout au plus, englobait un tiers de la population. Les chrétiens, comme tous les coreligionnaires monothéistes exclus de l'application de leur égalité les membres des autres religions. Les révolutionnaires américains ont écrit que tous les hommes sont créés égaux, mais ils ne parlaient en fait que des hommes et ont défini cette égalité dans l'opposition au peuple asservi. En termes de pourcentage, la portée de l'égalité américaine n'était pas supérieure à celle de l'Athènes. Les révolutionnaires français étaient plus universels dans leur approche, mais n'accordaient qu'une reconnaissance réticente de l'égalité aux colonisés. Le marxisme tient à l'égalité entre prolétaires, mais exclut la « bourgeoisie », et dans sa variante maoïste pendant la Révolution culturelle, a opéré le renversement le plus radical en discriminant ouvertement les « mauvaises » classes sociales, et en favorisant (y compris dans l'accès à l'éducation ) ceux des classes formellement opprimées.

Comme le montre cette revue, l'égalité va de pair avec l'exclusion. Souvent, plus l'égalité au sein d'un groupe était soulignée, plus le gouffre implicite avec les exclus était fort. Avant de discuter de deux questions, à mon avis, les plus intéressantes soulevées par McMahon, permettez-moi de mentionner que les nombreux commentaires de McMahon sur le manque de préoccupation du marxisme pour l'égalité (par opposition à son intérêt pour l'abolition des classes) ne sont pas un point controversé. McMahon semble parfois le croire, mais son interprétation est précise, non controversée et partagée par la plupart de ceux qui ont lu Marx et Engels. De même, je pense que peu de gens qui connaissent l'idéologie fasciste seraient surpris par son emphase sur l'égalité nationale. Elle était censée résoudre le conflit de classe, unifier le travail national et le capital national, diviser une nation d'une autre, et donc ses appels à l'égalité au sein d'un même pays ne sont pas surprenants.

Les deux aspects les plus intéressants, à mon avis, sont la politique identitaire et (ce qui manque presque entièrement dans le livre de McMahon) le contraste entre l'égalité nationale et mondiale. Mais sont des problèmes actuels.

Identifier la politique dans le récit de McMahon vient dans la foulée du mouvement des droits civiques aux États-Unis. Ce mouvement aussi, dans sa version extrême propagée par Stokely Carmichael, Malcolm X et le « Black Power », alors qu'ils débordaient Martin Luther King, pouvait être vu dans le même motif que le reste des idéologies discutées dans le livre : les Blancs étaient désormais exclus de l'application du principe d'égalité, créant ainsi un racisme à l'envers ou (selon les termes de Sartre) « racisme anti-racial ». Mais le mouvement des droits civiques a également ouvert la brèche avec les femmes noires qui considéraient certains des dirigeants du mouvement comme imprégnés de machisme et de « machisme ». Les femmes blanches elles-mêmes ont eu une relation historiquement tendue avec l'émancipation des Noirs ; comme le mentionne McMahon, Susan B. Anthony pensait qu'il était beaucoup plus important que les femmes (blanches) soient émancipées que que les droits soient étendus aux Noirs. Mais hommes/femmes, Noirs/Blancs ne sont pas homogènes entre eux dès lors que les différences sexuelles sont mises en jeu. Ainsi, un peu paradoxalement, le mouvement pour l'égalité a non seulement conduit à la fragmentation de la société en plusieurs groupes, travaillant parfois à contre-courant, mais à l'accent mis sur les différences. « Insister sur la différence comme sens même de l'égalité [est] dans le long terme de la réflexion égalitaire une revendication inédite », observe discrètement McMahon. La lutte pour l'égalité qui ne souligne pas une certaine égalité fondamentale, ou même une similitude, entre les gens, mais plutôt leurs différences n'est pas courante, c'est le moins qu'on puisse dire. On peut dissimuler cela en arguant que tous les mouvements actuels ne demandent que la reconnaissance de la spécificité et l'égalité de traitement. Mais à quel moment l'insistance sur les différences, et même l'incommunicabilité des expériences, devient-elle exactement ce que nous avons vu auparavant : l'insistance sur l'égalité à l'intérieur en créant une division toujours plus grande avec le reste ?

Mon deuxième commentaire concerne ce qui, à quelques exceptions près, est absent du livre de McMahon. C'est le changement de perspective quand on passe des revendications d'égalité nationale aux revendications d'égalité globale.

McMahon mentionne comment les deux étaient liés dans le mouvement américain des droits civiques et comment le nouvel ordre économique international a tenté (et échoué) d'égaliser le pouvoir des nations riches et pauvres. Mais il aurait peut-être été intéressant de discuter un peu plus du changement de perspective induit par la mondialisation. Pensez à l'égalité des chances. Il n'y a probablement aucune idéologie aujourd'hui qui serait contre l'égalité des chances au sein d'un État-nation. Mais étendez cet appel à l'égalité des chances au niveau mondial et les problèmes surgissent immédiatement. Si les « mêmes » personnes en Suède et au Zimbabwe ont des perspectives de vie totalement différentes (en termes de revenus, d'accumulation de richesse, de logement, d'espérance de vie, etc.), et si la principale raison de cette inégalité est la différence de revenus moyens entre les nations, il existe deux manières évidentes de remédier à cet état de fait : transférer plus d'argent des pays riches vers les pays pauvres (une approche welfariste globale telle qu'envisagée par Gunnar Myrdal) ou ouvrir les frontières à la migration. Ni l'un ni l'autre ne bénéficie d'un soutien majoritaire dans les pays riches. Il devient alors intéressant de se demander pour quelles raisons des personnes souvent fortement favorables à l'égalité des chances excluent de son application les personnes qui ne résident pas dans leur pays ? On y retrouve le même mécanisme que bien des fois dans l'histoire : plus grand est le désir d'égalité entre pairs, plus grand est le besoin d'exclure les autres. On comprend alors parfaitement pourquoi les pays aux États-providence les plus développés (Suède, Danemark, Norvège, Pays-Bas) sont les exemples les plus notables du revirement idéologique des migrations internationales.

J'ai pris le dernier sujet pour montrer comment le motif McMahon joue bien dans les situations contemporaines, même dans les cas où, idéologiquement, la question n'a pas été pleinement développée. L'approche de McMahon (ou de Carl Schmitt) montre ainsi ses avantages évidents, mais elle nous amène aussi à une conclusion moins optimiste : contrairement au « long arc de l'histoire » souvent cité qui penche vers la « justice » (c'est-à-dire l'égalité), le résultat peut de plus grandes égalités dans certains domaines et la création de plus grands gouffres entre les peuples dans d'autres domaines, c'est ce que l'histoire semble nous apprendre.

