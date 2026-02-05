DELIRANT
5 février 2026
Quand Anticor récompense de son prix éthique 2026 le sénateur communiste ayant commis un rapport délirant sur les aides aux entreprises
Mauvaise pioche. L'association Anticor qui lutte contre la corruption et l'éthique en politique, vient d'honorer cette année, le sénateur communiste de Seine-Saint-Denis, Fabien Gay, pour son rapport très contesté qu'il a coécrit concernant les aides publiques versées aux entreprises en 2023.
Nathalie MP Meyer est née en 1962. Elle est diplômée de l’ESSEC et a travaillé dans le secteur de la banque et l’assurance. Depuis 2015, elle tient Le Blog de Nathalie MP avec l’objectif de faire connaître le libéralisme et d’expliquer en quoi il constituerait une réponse adaptée aux problèmes actuels de la France aussi bien sur le plan des libertés individuelles que sur celui de la prospérité économique générale.
