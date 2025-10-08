Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 27 septembre au 3 octobre

Internationalil y a 5 heures
Le président russe Vladimir Poutine et la chancelière allemande Angela Merkel assistent à une conférence de presse après leurs entretiens au Kremlin, à Moscou, le 20 août 2021. © ALEXANDER ZEMLIANICHENKO / POOL / AFP
Révélations

Quand Angela Merkel laisse tomber le masque sur la réalité de sa pensée politique

Pendant seize ans, Angela Merkel a entretenu avec Vladimir Poutine une relation singulière, fondée sur la langue commune, une connaissance mutuelle du monde soviétique et une certaine forme de respect personnel. Une période durant laquelle Berlin a considérablement renforcé ses liens énergétiques avec Moscou, notamment à travers les gazoducs Nord Stream, malgré les avertissements de ses partenaires européens.

avec Louis DuclosetMax-Erwann Gastineau
author imageLouis Duclos

Louis Duclos est analyste géopolitique, spécialisé en relations internationales, guerre hybride et conflit en Ukraine. Son Twitter : @ObsDelphi

author imageMax-Erwann Gastineau

Max-Erwann Gastineau est essayiste, spécialiste des questions internationales. Il a étudié au Canada et à Trinité-et-Tobago, avant de travailler en Chine, aux Nations unies, à l’Assemblée nationale, puis dans le monde de l’énergie. Il est l'auteur de L'Ère de l'affirmation : répondre au défi de la désoccidentalisation (Le Cerf, 2023).

