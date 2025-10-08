Quand Angela Merkel laisse tomber le masque sur la réalité de sa pensée politique

Max-Erwann Gastineau est essayiste, spécialiste des questions internationales. Il a étudié au Canada et à Trinité-et-Tobago, avant de travailler en Chine, aux Nations unies, à l’Assemblée nationale, puis dans le monde de l’énergie. Il est l'auteur de L'Ère de l'affirmation : répondre au défi de la désoccidentalisation (Le Cerf, 2023).