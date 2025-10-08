Internationalil y a 5 heures
Révélations
Quand Angela Merkel laisse tomber le masque sur la réalité de sa pensée politique
Pendant seize ans, Angela Merkel a entretenu avec Vladimir Poutine une relation singulière, fondée sur la langue commune, une connaissance mutuelle du monde soviétique et une certaine forme de respect personnel. Une période durant laquelle Berlin a considérablement renforcé ses liens énergétiques avec Moscou, notamment à travers les gazoducs Nord Stream, malgré les avertissements de ses partenaires européens.