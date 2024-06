Qu’est-ce qui donne (encore) du sens à la vie ? Cette grande enquête internationale pourrait vous surprendre par ses réponses

Des parents à l'hôpital à la naissance de leur enfant.

Une étude du Pew Research Center s’est penchée sur les différents aspects les plus valorisés dans l’existence. La famille, le bien-être matériel et la santé jouent un rôle clé.

Atlantico : Quels sont les principaux enseignements de l'étude du Pew Research Center sur le sens de la vie menée dans 17 pays ?

Serge Guérin : L’étude présente quelques surprises et semble montrer combien l’anomie sociale est à l’œuvre dans des pays qui peu ou prou s’inscrivent tous dans la sphère de l’Occident. Au sens où les liens sociaux apparaissent se réduire. La valeur accordée aux liens semble disparaître. Par exemple, le fait que seulement 32% des Français citent les relations avec sa famille comme un des éléments majeurs du sens que prend la vie me parait surprenant et ferait la preuve d’un détachement structurel des cellules traditionnelles qui permettaient aux gens de faire société. Comme si le projet de « technologiser » l’ensemble des imaginaires et des relations sociales avaient fini par aboutir. Bernanos, Arendt, Orwell ou Camus ne seraient pas surpris de ces résultats !

Dans les comparaisons entre les pays européens, il ne semble pas y avoir de différence nord/sud, alors que les cultures sont différentes et le rapport à la famille aussi. De même, si c’est en Australie (56%) et en Nouvelle-Zélande (55%) que la référence à la mille reste assez élevée, la Grèce arrive juste après avec 54%. A l’inverse les habitants du Japon, de Taiwan et de la Corée du Sud semblent pratiquement indifférents aux liens familiaux, avec des scores respectivement de 26, 16 et 15%. Ce sont aussi les pays où la natalité s’est largement effondrée.

Par ailleurs, il est tout de même surprenant que le partenaire romantique, pour reprendre la formulation de l’étude, soit si peu mentionné comme source de sens dans la vie ! Le score le plus haut, mais seulement de 14%, est en Nouvelle-Zélande, le plus bas au Japon, avec juste 1% ! Les Français sont juste 7% à citer leur partenaire comme source de sens….

Comment cette enquête montre l’impact sur la natalité en France et sur les autres pays ?

En France, la natalité s’est largement effondrée depuis les années 2015. Entre 1997 et 2015, nous faisions avec l’Irlande figure d’exception. Maintenant c’est terminé. En 10 ans, le nombre des naissances annuelles a chutée de plus de 110 000. Le score assez bas de l’importance donnée à la famille et aux enfants peut se mettre en perspective avec la baisse de la natalité. Où est la poule, où est l’œuf ?

Remarquons en tout cas que pratiquement les deux tiers de la population vit dans des zones où la fécondité est en dessous du seuil de 2,1 enfants par femme, soit le niveau de renouvellement des générations. Tous les pays étudiés par l’étude de Pew Research Center sont dans ces zones. Rappelons aussi qu’en 2000, seulement 45% de la population vivaient dans ces zones. La majeure partie de l’Afrique (en particulier la corne et l’Afrique centrale), la majorité du Moyen Orient, l’Afghanistan, le Pakistan et le Sahel connaissent encore des taux supérieurs à 3 enfants par femme, voir à plus de 5.

Comment expliquez-vous ces écarts ?

Il y a de nombreux écarts mais ils ne vont pas tous dans le même sens. Par exemple sur le rapport à la famille les pays d’Asie sont les moins sensibles, à l’inverse les pays de l’Océanie semblent donner encore une certaine importance à la famille. Sur l’importance de la religion, les États-Unis sont le seul pays à y accorder une relative place (15%), ensuite cela varie de 5 à 0%... C’est peut-être par rapport au travail, que les écarts restent notables : 43% des Italiens et 40% des Espagnols affirment que le travail est une source de sens dans la vie. Les Français se situent au milieu avec 25% de réponses affirmatives… Et ce sont les Sud-Coréens qui ne sont que 6% de cet avis… Très étonnant au regard de leur réputation mais notons que les jeunes générations semblent moins s’investir dans le travail et aussi dans la famille.

Comment peut-on expliquer ces taux assez bas sur le rapport aux relations ? Un changement climatique, technologique, post Covid ?

Il n’y a pas une seule explication à ces résultats qui restent à consolider. Cependant, certainement que la vague de la Covid a joué un rôle, mais plus fondamentalement, on notera que les pays où la technique règne le plus sont ceux où les relations familiales et amicales sont les moins valorisées. Les communautés citoyennes se sont délitées avec la mondialisation, l’empire des réseaux numériques, le déracinement, la dévalorisation et la séparation des tâches quotidiennes et du savoir.

Quelle est la différence majeure entre la France et les Etats-Unis/l’Asie ?

Si on en croit cette étude les différences ne sont pas majeures entre la France et les Etats-Unis. Les deux pays tendent d’ailleurs à être de gros consommateurs d’anxiolytiques. On voit aussi que les problématiques de recours aux drogues se développent. Les enjeux de santé mentale touchent aussi les Etats-Unis comme la France et plus largement l’Europe (25% des européens, selon l’OMS, touchés par des troubles psychiques au cours de sa vie).

La grande distinction, en tout cas celle qui apparait le plus fréquemment au fil des items, semble être entre l’Europe et l’Océanie. Est-ce le tempérament d’iliens ? Est-ce dû à l’étendue des terres en Australie ou en Nouvelle Zélande, par rapport à une densité globalement plus forte en Europe ? Est-ce le rapport à la nature ?