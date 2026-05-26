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Emmanuel Macron serre la main de l'émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad al-Thani, avant une rencontre à l'Élysée, le 15 février 2023.
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ENTRISME

26 mai 2026

Qatar : la cinquième colonne de l’Occident et son écran de fumée

Le but du Qatar, en achetant des médias occidentaux et en influençant les cercles d’opinion, est de créer un écran de fumée autour des régimes qui génèrent précisément les problèmes poussant des millions de réfugiés à chercher la charité d’États occidentaux généreux.

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MOTS-CLES

Qatar , europe , 5e colonne , infiltration , influence , puissance financière , Occident , dictature , wahhabisme , islam , ingérence

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Khalid Al-Hail
Dissident

Khalid Al-Hail, dissident du pouvoir qatari, est le président du Parti national démocratique du Qatar et le principal porte-parole de l'opposition.

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