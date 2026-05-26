ENTRISME
26 mai 2026
Qatar : la cinquième colonne de l’Occident et son écran de fumée
Le but du Qatar, en achetant des médias occidentaux et en influençant les cercles d’opinion, est de créer un écran de fumée autour des régimes qui génèrent précisément les problèmes poussant des millions de réfugiés à chercher la charité d’États occidentaux généreux.
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A PROPOS DES AUTEURS
Khalid Al-Hail, dissident du pouvoir qatari, est le président du Parti national démocratique du Qatar et le principal porte-parole de l'opposition.
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A PROPOS DES AUTEURS
Khalid Al-Hail, dissident du pouvoir qatari, est le président du Parti national démocratique du Qatar et le principal porte-parole de l'opposition.