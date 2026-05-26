ENTRISME

26 mai 2026

Qatar : la cinquième colonne de l’Occident et son écran de fumée

Le but du Qatar, en achetant des médias occidentaux et en influençant les cercles d’opinion, est de créer un écran de fumée autour des régimes qui génèrent précisément les problèmes poussant des millions de réfugiés à chercher la charité d’États occidentaux généreux.