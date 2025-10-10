Scienceil y a 9 heures
MAGS
Psychologie de l’anthropomorphisme : voilà pourquoi l’Evolution nous pousse à traiter nos animaux domestiques comme des êtres humains
Le chiffre est fort et il ne cesse d'augmenter depuis des décennies ; en 2024, une large majorité de Français (61%) vivaient avec un animal de compagnie. Alors que les familles sont de plus en plus décomposées et recomposées, chats et chiens ne cessent pas de conquérir les cœurs, quitte à devenir de véritables membres du foyer à part entière. Que cela dit il de nous et de notre société ? Décryptage.