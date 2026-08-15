FRONT COMMUN
15 août 2026
« Protéger notre héritage chrétien » : les Premiers ministres italien et danois mobilisent l'Europe contre l'immigration de masse
Giorgia Meloni et Mette Frederiksen s’allient pour réclamer une politique migratoire européenne plus ferme, tout en défendant l’héritage culturel chrétien du continent.
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THEMATIQUESEurope
Tamás Orbán est journaliste politique pour The European Conservative, basé à Bruxelles. Né en Transylvanie, il a étudié l'histoire et les relations internationales à Kolozsvár et a travaillé pour plusieurs instituts de recherche politique à Budapest. Ses intérêts incluent l'actualité, les mouvements sociaux, la géopolitique et la sécurité de l'Europe centrale.
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Tamás Orbán est journaliste politique pour The European Conservative, basé à Bruxelles. Né en Transylvanie, il a étudié l'histoire et les relations internationales à Kolozsvár et a travaillé pour plusieurs instituts de recherche politique à Budapest. Ses intérêts incluent l'actualité, les mouvements sociaux, la géopolitique et la sécurité de l'Europe centrale.