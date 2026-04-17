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Blurred backgroundDrapeau allemand (Image d'illustration)
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SCANDALE DEMOCRATIQUE

17 avril 2026

Protection ou asphyxie de la démocratie : la gauche allemande perd tout sens de la mesure

Des actes parfaitement légaux d’opposition politique à l’establishment peuvent conduire un individu à subir de véritables mesures coercitives de l’État, douloureuses et concrètes.

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MOTS-CLES

gauche allemande , conservatisme , controle , liberté

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Rafael Pinto Borges

Rafael Pinto Borges est le fondateur et le président de Nova Portugalidade, un groupe de réflexion conservateur et patriotique basé à Lisbonne. Politologue et historien, il a collaboré à de nombreuses publications nationales et internationales. Vous pouvez le trouver sur Twitter sous le nom de @rpintoborges.