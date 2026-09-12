POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Les tours de refroidissement de la centrale nucléaire de Grafenrheinfeld, en Allemagne, sont photographiées le 16 août 2024, peu avant leur démolition contrôlée. (Image d'illustration)
See image caption
See copyright

PROLONGATIONS

12 septembre 2026

Prolongation des centrales : et le nucléaire français reçut enfin une bonne nouvelle

L’avis favorable de l’ASNR ouvre la voie à une prolongation du parc nucléaire français au-delà de soixante ans. Une décision stratégique pour assurer la transition jusqu’aux futurs EPR2 et répondre à l’électrification croissante des usages.

Photo of Jean-Pierre Favennec
Jean-Pierre Favennec Go to Jean-Pierre Favennec page

9 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

centrales nucléaires , la France , parc éolien , transition énergétique

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Pierre Favennec image
Jean-Pierre Favennec

Jean-Pierre Favennec est un spécialiste de l’énergie et en particulier du pétrole et professeur à l’Ecole du Pétrole et des Moteurs, où il a dirigé le Centre Economie et Gestion. 

Il a publié plusieurs ouvrages et de nombreux articles sur des sujets touchant à l’économie et à la géopolitique de l’énergie et en particulier Exploitation et Gestion du Raffinage (français et anglais), Recherche et Production du Pétrole et du Gaz (français et anglais en 2011), l’Energie à Quel Prix ? (2006) et Géopolitique de l’Energie (français 2009, anglais 2011).

Populaires

1Guerre commerciale : Trump introduit une nouvelle arme à son arsenal douanier et voilà comment elle pourrait tourner à la destruction massive mutuelle
2« L’homme qui tombe » : 25 ans après le 11-Septembre, la sœur de Jonathan Briley raconte leur dernier voyage
3Ces experts du Pentagone qui anticipent que la guerre en Ukraine pourrait durer encore des années
410% de chances d’être tous éliminés de la surface de la planète par l’IA ? Ce qu’il faut savoir des craintes des dirigeants d’Anthropic et autres Open AI
5Panne de croissance : mais pourquoi la France est-elle toujours parmi les mauvaises élèves de l’UE ?
6Pylône saboté en Haute-Savoie : la nouvelle escalade de l'ultra-gauche contre l'industrie française
7Scott Bessent, le secrétaire au Trésor américain qui connait tellement les marchés qu’il pourrait bien bouleverser les fondamentaux de l’économie américaine et le mirage du casino qui contrôle tout