POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Les logos des applications de réseaux sociaux Linkedin, YouTube, Pinterest, Facebook, Instagram et Twitter affichés sur un smartphone à Arlington, en Virginie, le 28 mai 2020.

©

Les logos des applications de réseaux sociaux Linkedin, YouTube, Pinterest, Facebook, Instagram et Twitter affichés sur un smartphone à Arlington, en Virginie, le 28 mai 2020.

CONTROLE SOCIAL MADE IN FRANCE

1 février 2026

Ce projet d’infrastructure d’identification numérique généralisée que refuse d’assumer l’Etat

Sous couvert de protéger les mineurs des réseaux sociaux, la proposition de loi portée par la députée Laure Miller pourrait ouvrir la voie à bien autre chose. Derrière l’instauration d’une preuve d’âge obligatoire se dessine la mise en place progressive d’une infrastructure d’identification numérique généralisée, pilotée par l’État. Un dispositif présenté comme technique et protecteur, mais dont les implications en matière de contrôle social, de libertés publiques et de surveillance soulèvent de lourdes inquiétudes.

Photo of Pierre Beyssac
Photo of Fabrice Epelboin
Pierre Beyssac Go to Pierre Beyssac page et Fabrice Epelboin Go to Fabrice Epelboin page

9 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Pierre Beyssac image
Pierre Beyssac

Pierre Beyssac est Porte-parole du Parti Pirate

Fabrice Epelboin image
Fabrice Epelboin

Fabrice Epelboin est enseignant à Sciences Po et cofondateur de Yogosha, une startup à la croisée de la sécurité informatique et de l'économie collaborative.

Populaires

1Interdire la sociologie à l’Université pour manque de rigueur intellectuelle, l'intéressante leçon venue du Danemark
2Princesses, héritières et roturières : Jordan Bardella et ses drôles de dames
3Loi de Moore : la célèbre prédiction sur le doublement de la densité des composants informatiques (tous les 18 mois) a atteint ses limites, dès lors que nous réserve l’avenir ?
4Paris et Berlin ont un plan intéressant pour sauver la Tech européenne… et un énorme angle mort
5Ce projet d’infrastructure d’identification numérique généralisée que refuse d’assumer l’Etat
6Sur TruthSocial, Trump rêve d'une arrestation d'Obama
7Et si la vraie motivation du gouvernement pour maintenir des ZFE aussi injustes qu’inefficaces n’avait rien à voir avec l’environnement ?