CONTROLE SOCIAL MADE IN FRANCE

1 février 2026

Ce projet d’infrastructure d’identification numérique généralisée que refuse d’assumer l’Etat

Sous couvert de protéger les mineurs des réseaux sociaux, la proposition de loi portée par la députée Laure Miller pourrait ouvrir la voie à bien autre chose. Derrière l’instauration d’une preuve d’âge obligatoire se dessine la mise en place progressive d’une infrastructure d’identification numérique généralisée, pilotée par l’État. Un dispositif présenté comme technique et protecteur, mais dont les implications en matière de contrôle social, de libertés publiques et de surveillance soulèvent de lourdes inquiétudes.