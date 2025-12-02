POLITIQUE
Emmanuel Macron lors d'une rencontre avec des lecteurs de la presse quotidienne régionale.

© SEBASTIEN BOZON / AFP

POLEMIQUE POLITICO-MEDIATIQUE

2 décembre 2025

Projet de labellisation des médias : Emmanuel Macron assure n'avoir "jamais" évoqué de "label d'État" ni de "ministère de la Vérité"

Le président de la République a tenu à réagir après la polémique sur le projet de labellisation des médias. 

Photo of Gabriel Mabille
Gabriel Mabille Go to Gabriel Mabille page

3 min de lecture

