Emmanuel Macron lors d'une rencontre avec des lecteurs de la presse quotidienne régionale.
© SEBASTIEN BOZON / AFP
POLEMIQUE POLITICO-MEDIATIQUE
2 décembre 2025
Projet de labellisation des médias : Emmanuel Macron assure n'avoir "jamais" évoqué de "label d'État" ni de "ministère de la Vérité"
Le président de la République a tenu à réagir après la polémique sur le projet de labellisation des médias.
3 min de lecture
0:00min
100%
100%
A PROPOS DES AUTEURS
Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.