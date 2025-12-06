POLITIQUE
Salma Lamqaddam (g), chargée de campagne et du plaidoyer pour les droits des femmes au travail chez ActionAid France, s’exprime lors d’une action symbolique menée par Amnesty International France et d’autres ONG contre la directive européenne Omnibus, un ensemble de mesures visant à simplifier la législation sociale et environnementale applicable aux entreprises, à Paris, le 17 juin 2025. Environ quinze organisations, parmi lesquelles Amnesty International France, Oxfam France, le CCFD, Notre Affaire à Tous, Greenpeace, la FIDH, Les Amis de la Terre, Sherpa et Bloom, ont pris part à cette action. Présentée en février 2025 par la Commission européenne, la directive Omnibus a été accueillie favorablement par les organisations patronales, en particulier en France. (Image d'illustration)

© AFP or licensors

LE DROIT, OUTIL DE PUISSANCE

6 décembre 2025

Projet de directive Omnibus : quand Bruxelles désarme, Washington réarme

Loin d’être un frein à la compétitivité, le droit pourrait redevenir un instrument stratégique pour l’Europe. Encore faudrait-il sortir d’une vision bureaucratique de la norme et retrouver l’art d’un droit clair, efficace et orienté vers la puissance, à l’image des États-Unis et de la Chine qui en font déjà une arme géopolitique.

Aurélie Luttrin Go to Aurélie Luttrin page

A PROPOS DES AUTEURS
Aurélie Luttrin image
Aurélie Luttrin

Aurélie Luttrin est ancienne avocate en droit public des affaires, conférencière et consultante spécialisée dans la performance des entreprises, des collectivités territoriales et des Etats à l’ère de la 4ème révolution industrielle. Membre du Cercle K2, elle est co-autrice du rapport sur les enjeux du big data (novembre 2022). 

Elle forme également les élus, les professionnels des secteurs public et privé à la compréhension des enjeux de la 4ème révolution industrielle et les accompagne dans leurs stratégies de cybersûreté.

