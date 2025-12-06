Projet de directive Omnibus : quand Bruxelles désarme, Washington réarme

Aurélie Luttrin est ancienne avocate en droit public des affaires, conférencière et consultante spécialisée dans la performance des entreprises, des collectivités territoriales et des Etats à l’ère de la 4ème révolution industrielle. Membre du Cercle K2, elle est co-autrice du rapport sur les enjeux du big data (novembre 2022).

Elle forme également les élus, les professionnels des secteurs public et privé à la compréhension des enjeux de la 4ème révolution industrielle et les accompagne dans leurs stratégies de cybersûreté.