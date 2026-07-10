POINT DE VUE

Procès pour apologie du terrorisme : quand Rima Hassan se fait soutenir par des antisémites forcenés

Ce n’est pas la Palestine qu’ils défendent : à la veille de ce qui devait être son procès, cet été, quelque deux cent cinquante personnalités ont signé dans L’Humanité une tribune de soutien à Rima Hassan. L’eurodéputée insoumise y est présentée en victime d’un délit de Palestine, poursuivie pour ses opinions par un pouvoir qui criminaliserait la solidarité et rétrécirait les libertés. Le texte dénonce l’érosion de l’État de droit et fait de son cas le symbole d’une parole qu’on voudrait faire taire. L’audience a depuis été renvoyée aux 19 et 20 octobre, mais la tribune, elle, reste, et avec elle sa liste de signataires. C’est cette liste qu’il faut lire.