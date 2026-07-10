POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Quelque deux cent cinquante personnalités ont signé dans L’Humanité une tribune de soutien à Rima Hassan.
See image caption
See copyright

POINT DE VUE

10 juillet 2026

Procès pour apologie du terrorisme : quand Rima Hassan se fait soutenir par des antisémites forcenés

Ce n’est pas la Palestine qu’ils défendent : à la veille de ce qui devait être son procès, cet été, quelque deux cent cinquante personnalités ont signé dans L’Humanité une tribune de soutien à Rima Hassan. L’eurodéputée insoumise y est présentée en victime d’un délit de Palestine, poursuivie pour ses opinions par un pouvoir qui criminaliserait la solidarité et rétrécirait les libertés. Le texte dénonce l’érosion de l’État de droit et fait de son cas le symbole d’une parole qu’on voudrait faire taire. L’audience a depuis été renvoyée aux 19 et 20 octobre, mais la tribune, elle, reste, et avec elle sa liste de signataires. C’est cette liste qu’il faut lire.

Photo of Simone Rodan-Benzaquen
Simone Rodan-Benzaquen Go to Simone Rodan-Benzaquen page

7 min de lecture

0:00min
Google Ajouter Atlantico en favori sur Google
100%

MOTS-CLES

Rima Hassan , procès , Palestine , Israël , conflit , guerre , extrême gauche , tribune

THEMATIQUES

Tribunes
A PROPOS DES AUTEURS
Simone Rodan-Benzaquen image
Simone Rodan-Benzaquen

Simone Rodan-Benzaquen est Directrice Générale d'AJC Europe.

Populaires

1Pommery racheté par Oetker : le vrai coût de nos droits de succession et un champagne de moins pour la France
2France : la grande dégringolade des indicateurs de développement humain
3Alberto Alesina, l’économiste qui permet de comprendre pourquoi les Français croient de moins en moins à l’Etat providence
4Et Bruxelles démontra une fois de plus son biais anti-nucléaire français
5IA : Anthropic annonce que Claude pense de manière autonome même sans prompt et voilà ce qu’il en est vraiment
6Après avoir réussi sa réforme de l’Etat dans les années 90, la Suède prend un nouveau virage capitaliste. Et voilà les résultats déjà obtenus
7La nomination au Conseil d’Etat qui dit tout de la couleur politique du sommet de la Justice française