Marine Le Pen a de nouveau rendez-vous avec la justice, à partir de ce mardi 13 janvier, avec le procès en appel de l'affaire des assistants parlementaires européens.
PROCES HISTORIQUE
13 janvier 2026
Procès en appel de Marine Le Pen : voilà pourquoi la justice peinera à se prononcer sereinement (et à qui on le doit…)
Le procès en appel de Marine Le Pen, du Rassemblement national (RN) et de onze autres prévenus dans l'affaire dite des assistants parlementaires européens du Front national s'ouvre ce mardi 13 janvier à Paris : la cheffe de file de l'extrême droite française y joue son éligibilité à l'élection présidentielle de 2027.
7 min de lecture
Georges Fenech, ancien juge d'instruction, a présidé la commission d'enquête parlementaire consacrée aux attentats du 13 novembre 2015 et la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES). Son dernier livre est intitulé "L'ensauvagement de la France : la responsabilité des juges et des politiques" (2023) aux éditions du Rocher.
Il a déjà publié de nombreux ouvrages, parmi lesquels Gare aux gourous (2020), mais aussi "Face aux sectes : Politique, Justice, Etat" (1999) et "Criminels récidivistes : Peut-on les laisser sortir ?" (2007).
Léonard Zerbib est avocat et chargé d'enseignement en droit constitutionnel.
