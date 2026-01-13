POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Marine Le Pen a de nouveau rendez-vous avec la justice, à partir de ce mardi 13 janvier, avec le procès en appel de l'affaire des assistants parlementaires européens.

©

Marine Le Pen a de nouveau rendez-vous avec la justice, à partir de ce mardi 13 janvier, avec le procès en appel de l'affaire des assistants parlementaires européens.

PROCES HISTORIQUE

13 janvier 2026

Procès en appel de Marine Le Pen : voilà pourquoi la justice peinera à se prononcer sereinement (et à qui on le doit…)

Le procès en appel de Marine Le Pen, du Rassemblement national (RN) et de onze autres prévenus dans l'affaire dite des assistants parlementaires européens du Front national s'ouvre ce mardi 13 janvier à Paris : la cheffe de file de l'extrême droite française y joue son éligibilité à l'élection présidentielle de 2027.

Photo of Georges Fenech
Photo of Léonard Zerbib
Georges Fenech Go to Georges Fenech page et Léonard Zerbib Go to Léonard Zerbib page

7 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Marine Le Pen , procès , RN , rassemblement national , assistants parlementaires , Justice

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
Georges Fenech image
Georges Fenech

Georges Fenech, ancien juge d'instruction, a présidé la commission d'enquête parlementaire consacrée aux attentats du 13 novembre 2015 et la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES). Son dernier livre est intitulé "L'ensauvagement de la France : la responsabilité des juges et des politiques" (2023) aux éditions du Rocher.

Il a déjà publié de nombreux ouvrages, parmi lesquels Gare aux gourous (2020), mais aussi "Face aux sectes : Politique, Justice, Etat" (1999) et "Criminels récidivistes : Peut-on les laisser sortir ?" (2007).

Léonard Zerbib image
Léonard Zerbib

Léonard Zerbib est avocat et chargé d'enseignement en droit constitutionnel.

Populaires

1Et l’impact des tarifs Trump sur la réindustrialisation de l’Amérique est… exactement celui qu’on pouvait attendre
2BP et Shell se retirent du marché des énergies renouvelables après y avoir perdu des milliards et voilà ce que ça révèle des discours officiels sur la transition énergétique
3Taxe carbone européenne : à peine entrée en vigueur le 1er janvier que Paris et Rome bataillent pour des dérogations
4Le Conseil d’Etat valide l’usage de l’orthographe inclusive sans que personne ne lui ait jamais donné la légitimité pour le faire
5« Spectacle de merde » : pour The Economist, la paralysie budgétaire de la France résume « l’ineptie collective de sa classe politique »
6Déni de révolte des Iraniens : la fin de l’Histoire (telle que l’imagine la gauche) n’aura pas lieu
7Pourquoi la chute du régime iranien pourrait avoir une résonance au moins égale à celle du mur de Berlin