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BUDGET

6 mai 2026

Prix du carburant : la vraie raison pour laquelle l’État ne peut plus payer — et ce que cela dit de la France… et des Français

Le carburant concentre toutes les tensions françaises : fiscalité record, produit de première nécessité et symbole explosif dès que les prix s’envolent. Derrière ce débat apparemment trivial se joue en réalité la vérité budgétaire du pays : un État à court de marges, prisonnier de ses dépenses contraintes et de sa dette.

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carburant , prix , prix à la pompe , énergie , Banque de France , croissance , Budget

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
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Nicolas Marques
Directeur de l'Institut économique Molinari

est directeur de l'Institut économique Molinari

Docteur en économie (Université d’Aix-Marseille) et diplômé en gestion (EM Lyon), il a débuté sa carrière en enseignant l’économie, avant d’exercer des responsabilités marketing et commerciales dans de grands groupes de gestion d’actifs français.

Chercheur associé depuis la création de l’IEM, en 2003, il est devenu Directeur général de l’institut en 2019. Il est l’auteur de plusieurs travaux sur les enjeux fiscaux, les finances publiques, la protection sociale ou la contribution des entreprises et membre de la Société du Mont Pèlerin.

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Michel Ruimy

Michel Ruimy est professeur affilié à l’ESCP, où il enseigne les principes de l’économie monétaire et les caractéristiques fondamentales des marchés de capitaux.