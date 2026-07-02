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Vue des produits à base de peptides de collagène de Vital Proteins lors du lancement de la boutique éphémère « Feed Your Beauty » de Vital Proteins à Soho, New York, le 5 septembre 2018.
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EFFETS SECONDAIRES

2 juillet 2026

Prise de muscle, anti-âge ou perte de graisse : pourquoi la vente de peptides au marché noir faire courir plus de risques au femmes qu’aux hommes

Une vague de peptides non réglementés déferle sur le secteur du bien-être ; ils sont vendus en ligne avec des promesses audacieuses concernant la prise de masse musculaire, la lutte contre le vieillissement et la perte de graisse. Toutefois, les inquiétudes grandissent quant à leurs effets secondaires, et presque personne ne se demande si ces substances affectent les hommes et les femmes de la même manière. Or, les données suggèrent que ce n'est pas le cas.

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MOTS-CLES

peptides , Femmes , hommes , Santé , hormones

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Adam Taylor

Adam Taylor enseigne tous les aspects de l'anatomie aux étudiants en médecine et en biomédecine. Il a une passion pour la compréhension de la formation du corps humain et de son fonctionnement, tant dans la santé que dans la maladie. 

Ses recherches portent sur l'arthrose, la dégénérescence et le renouvellement du cartilage et des os. Il a commencé à travailler sur une forme rare d'arthrose, l'alcaptonurie, qui est toujours étudiée dans mon laboratoire. Ses travaux sur cette maladie l'ont amené à s'intéresser également à l'arthrite et au renouvellement des tissus articulaires en réponse à une ou plusieurs maladies, grâce aux découvertes faites dans le cadre de l'étude de l'alcaptonurie.

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Michelle Swainson

Michelle Swainson est physiologiste de l'exercice, chercheuse et éducatrice ; elle se consacre à l'amélioration de la santé de la population grâce à l'identification précoce des risques ainsi qu'à des interventions préventives et de prise en charge, une approche susceptible de fournir des données probantes, claires et exploitables, faisant le lien entre la recherche et l'impact sur le terrain.

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