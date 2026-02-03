SITUATION CRITIQUE

3 février 2026

Les principaux foyers de protestation en Iran sont également confrontés à une pollution extrême et à des pénuries d'eau

Derrière la contestation sociale et politique qui secoue l’Iran se cache une crise plus profonde encore, largement absente des analyses internationales : l’effondrement environnemental. Pénuries d’eau, pollution extrême et dégradation des sols frappent précisément les régions où la colère est la plus forte, transformant les manifestations en un cri de survie face à un État incapable d’assurer les besoins vitaux.