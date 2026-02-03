©
De petits drapeaux iraniens ornent une rue de Téhéran, la capitale iranienne, le 31 janvier 2026, à l'approche du 47e anniversaire de la révolution islamique de 1979. (Photo : Atta KENARE / AFP)
SITUATION CRITIQUE
3 février 2026
Les principaux foyers de protestation en Iran sont également confrontés à une pollution extrême et à des pénuries d'eau
Derrière la contestation sociale et politique qui secoue l’Iran se cache une crise plus profonde encore, largement absente des analyses internationales : l’effondrement environnemental. Pénuries d’eau, pollution extrême et dégradation des sols frappent précisément les régions où la colère est la plus forte, transformant les manifestations en un cri de survie face à un État incapable d’assurer les besoins vitaux.
4 min de lecture
Le professeur Dr. Nima Shokri a obtenu son doctorat en 2009 sur recommandation de l'École d'architecture, de génie civil et environnemental de l'École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) en Suisse.
Populaires
Le professeur Dr. Nima Shokri a obtenu son doctorat en 2009 sur recommandation de l'École d'architecture, de génie civil et environnemental de l'École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) en Suisse.