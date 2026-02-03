POLITIQUE
De petits drapeaux iraniens ornent une rue de Téhéran, la capitale iranienne, le 31 janvier 2026, à l'approche du 47e anniversaire de la révolution islamique de 1979. (Photo : Atta KENARE / AFP)

SITUATION CRITIQUE

3 février 2026

Les principaux foyers de protestation en Iran sont également confrontés à une pollution extrême et à des pénuries d'eau

Derrière la contestation sociale et politique qui secoue l’Iran se cache une crise plus profonde encore, largement absente des analyses internationales : l’effondrement environnemental. Pénuries d’eau, pollution extrême et dégradation des sols frappent précisément les régions où la colère est la plus forte, transformant les manifestations en un cri de survie face à un État incapable d’assurer les besoins vitaux.

Photo of Nima Shokri
Nima Shokri Go to Nima Shokri page

Nima Shokri image
Nima Shokri
Professeur de génie appliqué

Le professeur Dr. Nima Shokri a obtenu son doctorat en 2009 sur recommandation de l'École d'architecture, de génie civil et environnemental de l'École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) en Suisse.

