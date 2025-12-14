POLITIQUE
Une image du musée national de la Légion d'honneur à Paris, montrant des médailles décernées à l'empereur Napoléon III.

"NAPOLEON III, L'INCOMPRIS"

14 décembre 2025

Prince Murat : "Napoléon III, ce modèle progressiste d’autorité dont Emmanuel Macron a essayé de s’inspirer"

Le volontarisme économique, la recherche d’un centre politique, la volonté d’incarner à la fois l’ordre et le progrès : le macronisme partage avec le Second Empire une même architecture idéologique. Mais là où Napoléon III transforma la France en profondeur, Emmanuel Macron se heurte à une société fracturée et à un État affaibli. L’étude du Second Empire révèle ce qui manque aujourd’hui pour réussir un tel projet. Joachim Murat vient de publier avec Olivier Pastré, "Napoléon III, l'incompris" aux éditions Odile Jacob. 

Joachim Murat Go to Joachim Murat page

6 min de lecture

Joachim Murat

Joachim Murat est diplômé en sciences politiques, président de la Fondation Galilé pour la réindustrialisation. Il est le descendant direct du maréchal et roi de Naples Joachim Murat et de Caroline Bonaparte, sœur de l’empereur Napoléon Ier.

