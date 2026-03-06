POLITIQUE
Le président des Républicains Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez s'expriment devant la presse après une réunion avec le Premier ministre français axée sur le vote proportionnel à l'hôtel Matignon à Paris, le 2 juin 2025.
PRESIDENTIELLES 2027

6 mars 2026

Primaire de la droite et du centre : les illusions dangereuses

Relancer une primaire de la droite et du centre pourrait apparaître comme un moyen de désigner un candidat unique pour la présidentielle, mais l’idée soulève de nombreuses interrogations. Entre frontières politiques floues, rivalités personnelles et divisions idéologiques au sein de la droite, il paraît difficile en l'état d'y voir une autoroute vers le succès. Décryptage.

Photo of Christophe Boutin
Photo of Jérôme Besnard
Christophe Boutin Go to Christophe Boutin page et Jérôme Besnard Go to Jérôme Besnard page

MOTS-CLES

primaire de la droite , Bruno Retailleau , Laurent Wauquiez , centre , LR , Les Républicains , Gérard Larcher , Présidentielles 2027

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
Christophe Boutin image
Christophe Boutin

Christophe Boutin est un politologue français et professeur de droit public à l’université de Caen-Normandie, il a notamment publié Les grand discours du XXe siècle (Flammarion 2009) et co-dirigé Le dictionnaire du conservatisme (Cerf 2017), le Le dictionnaire des populismes (Cerf 2019) et Le dictionnaire du progressisme (Seuil 2022). Christophe Boutin est membre de la Fondation du Pont-Neuf. 

Jérôme Besnard image
Jérôme Besnard

Jérôme Besnard est journaliste, essayiste (La droite imaginaire, 2018) et chargé d’enseignements en droit constitutionnel à l’Université Paris Cité.