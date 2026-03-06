PRESIDENTIELLES 2027

6 mars 2026

Primaire de la droite et du centre : les illusions dangereuses

Relancer une primaire de la droite et du centre pourrait apparaître comme un moyen de désigner un candidat unique pour la présidentielle, mais l’idée soulève de nombreuses interrogations. Entre frontières politiques floues, rivalités personnelles et divisions idéologiques au sein de la droite, il paraît difficile en l'état d'y voir une autoroute vers le succès. Décryptage.