PRESIDENTIELLES 2027
6 mars 2026
Primaire de la droite et du centre : les illusions dangereuses
Relancer une primaire de la droite et du centre pourrait apparaître comme un moyen de désigner un candidat unique pour la présidentielle, mais l’idée soulève de nombreuses interrogations. Entre frontières politiques floues, rivalités personnelles et divisions idéologiques au sein de la droite, il paraît difficile en l'état d'y voir une autoroute vers le succès. Décryptage.
7 min de lecture
Christophe Boutin est un politologue français et professeur de droit public à l’université de Caen-Normandie, il a notamment publié Les grand discours du XXe siècle (Flammarion 2009) et co-dirigé Le dictionnaire du conservatisme (Cerf 2017), le Le dictionnaire des populismes (Cerf 2019) et Le dictionnaire du progressisme (Seuil 2022). Christophe Boutin est membre de la Fondation du Pont-Neuf.
Jérôme Besnard est journaliste, essayiste (La droite imaginaire, 2018) et chargé d’enseignements en droit constitutionnel à l’Université Paris Cité.
