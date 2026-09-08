DEBARQUEMENT EN NORMANDIE

“Pressure” : ce film qui (re)met en scène les prévisions météorologiques du Jour J, mais que se passerait-il aujourd’hui avec des technologies modernes ?

En juin 1944, le météorologue James Stagg a livré ce que beaucoup considèrent comme les prévisions météorologiques les plus importantes de l'histoire. Le sort de plus de 150 000 soldats alliés s'apprêtant à débarquer sur les plages de Normandie lors du « Jour J », ainsi que l'avenir de la guerre en Europe, reposaient sur Stagg et ses équipes de prévision. Une erreur de prévision aurait pu compromettre la réussite d'une invasion déjà périlleuse et prolonger le conflit. Dans la salle de briefing de Southwick House, près de Portsmouth, le général Dwight D. Eisenhower attendait ces prévisions.