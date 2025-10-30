POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

Donald Trump. (Image d'illustration)

Donald Trump. (Image d'illustration)

© AFP or licensors

SANCTIONS

30 octobre 2025

Pressions américaines sur un juge français : dernière preuve en date des renoncements de l’Europe sur sa souveraineté technologique

Les sanctions américaines visant le juge français de la CPI Nicolas Guillou, avec la fermeture automatique de ses comptes sur des plateformes US, révèlent crûment l’extraterritorialité numérique américaine et la vulnérabilité européenne.

Photo of Bernard Benhamou
Bernard Benhamou Go to Bernard Benhamou page

10 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Bernard Benhamou image
Bernard Benhamou
Secrétaire général de l'institut de la souveraineté numérique

Bernard Benhamou est secrétaire général de l’Institut de la Souveraineté Numérique (ISN). Il est aussi enseignant sur la gouvernance de l’Internet à l’Université Paris I-Panthéon Sorbonne. Il a exercé les fonctions de délégué interministériel aux usages de l’Internet auprès du ministère de la Recherche et du ministère de l’Économie numérique (2007-2013). Il y a fondé le portail Proxima Mobile, premier portail européen de services mobiles pour les citoyens. Il a coordonné la première conférence ministérielle européenne sur l’Internet des objets lors de la Présidence Française de l’Union européenne de 2008. Il a été le conseiller de la Délégation Française au Sommet des Nations unies sur la Société de l’Information (2003-2006). Il a aussi créé les premières conférences sur l’impact des technologies sur les administrations à l’Ena en 1998. Enfin, il a été le concepteur de « Passeport pour le Cybermonde », la première exposition entièrement en réseau créée à la Cité des Sciences et de l’Industrie en 1997.

Populaires

1Dans « La France réinventée », Patrick Artus publie les chiffres les plus désastreux de la situation économique française
2Patatras ! Et Bill Gates mit brutalement les pieds dans le plat des impasses de la lutte contre le changement climatique
3Réseaux sociaux : et si la menace pour la démocratie n’était pas du tout là où la voit Emmanuel Macron ?
4Pressions américaines sur un juge français : dernière preuve en date des renoncements de l’Europe sur sa souveraineté technologique
5Radioscopie de la droite Bardella
6L’argent magique : le Parlement se noie dans un délire fiscal en ciblant les grandes entreprises et les GAFAM…
7Nvidia killed the CAC 40 star : l’entreprise qui valait 5 000 milliards de dollars (et qui aurait pu être française)