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METRO, BOULOT, PRIERE

16 juillet 2026

Pression islamiste : l'entrisme religieux dans les entreprises de plus en plus visible

Selon le baromètre 2026 de l'Institut Montaigne, 79 % des encadrants déclarent observer des faits religieux dans leur entreprise, un niveau inédit depuis la création de l'étude en 2013. Si le rapport y voit avant tout une visibilité accrue des pratiques religieuses, cette progression interroge sur l'évolution du fait religieux dans le monde du travail.

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MOTS-CLES

religion , étude , entreprise , radicalité , salarié , laïcité , liberté individuelle , institut montaigne , faits religieux

THEMATIQUES

Religion
A PROPOS DES AUTEURS
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Guylain Chevrier

Guylain Chevrier est docteur en histoire, enseignant, formateur et consultant. Ancien membre du groupe de réflexion sur la laïcité auprès du Haut conseil à l’intégration. Dernier ouvrage : Laïcité, émancipation et travail social, L’Harmattan, sous la direction de Guylain Chevrier, juillet 2017, 270 pages.  