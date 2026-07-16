METRO, BOULOT, PRIERE

Pression islamiste : l'entrisme religieux dans les entreprises de plus en plus visible

Selon le baromètre 2026 de l'Institut Montaigne, 79 % des encadrants déclarent observer des faits religieux dans leur entreprise, un niveau inédit depuis la création de l'étude en 2013. Si le rapport y voit avant tout une visibilité accrue des pratiques religieuses, cette progression interroge sur l'évolution du fait religieux dans le monde du travail.