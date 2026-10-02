ETRANGE REFLEXE DE MARCHE
2 octobre 2026
Presque tout le monde tourne naturellement à gauche en marchant, mais on ne sait toujours pas pourquoi
Pourquoi tournons-nous si souvent à gauche lorsque nous marchons sans destination précise ? Des expériences menées en Espagne et au Japon montrent que ce comportement ne s’explique ni par les murs, ni par les habitudes culturelles, ni par les interactions entre piétons. Le phénomène semble prendre sa source chez l’individu lui-même.
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Iker Zuriguel Ballaz est professeur de physique appliquée à l'Université de Navarre.
Iñaki Echeverría Huarte est professeur adjoint à l'Université de Navarre.
Ángel Garcimartín Montero est professeur titulaire de physique de la matière condensée à l'Université de Navarre.
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