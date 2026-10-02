ETRANGE REFLEXE DE MARCHE

Presque tout le monde tourne naturellement à gauche en marchant, mais on ne sait toujours pas pourquoi

Pourquoi tournons-nous si souvent à gauche lorsque nous marchons sans destination précise ? Des expériences menées en Espagne et au Japon montrent que ce comportement ne s’explique ni par les murs, ni par les habitudes culturelles, ni par les interactions entre piétons. Le phénomène semble prendre sa source chez l’individu lui-même.