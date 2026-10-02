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Une personne marche dans une rue de Hong Kong, projetant une longue ombre, avec des marquages routiers en chinois et en anglais.
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ETRANGE REFLEXE DE MARCHE

2 octobre 2026

Presque tout le monde tourne naturellement à gauche en marchant, mais on ne sait toujours pas pourquoi

Pourquoi tournons-nous si souvent à gauche lorsque nous marchons sans destination précise ? Des expériences menées en Espagne et au Japon montrent que ce comportement ne s’explique ni par les murs, ni par les habitudes culturelles, ni par les interactions entre piétons. Le phénomène semble prendre sa source chez l’individu lui-même.

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Photo of Iñaki Echeverría Huarte
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MOTS-CLES

cerveau , individu , recherche , décision , choix , tourner , tourner à gauche , gauche , volonté , déplacements , biomécanique , espace , Japon , Espagne , expérience

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Iker Zuriguel Ballaz

Iker Zuriguel Ballaz est professeur de physique appliquée à l'Université de Navarre.

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Iñaki Echeverría Huarte

Iñaki Echeverría Huarte est professeur adjoint à l'Université de Navarre.

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Ángel Garcimartín Montero

Ángel Garcimartín Montero est professeur titulaire de physique de la matière condensée à l'Université de Navarre.