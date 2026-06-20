FAST FORWARD

20 juin 2026

Présidentielle 2027, la réalité accélère, pas les candidats

L’intelligence artificielle bouleverse l’économie, la dette publique atteint des sommets, les équilibres géopolitiques se recomposent et les innovations s’accélèrent à un rythme inédit. Pourtant, à l’aube de l’élection présidentielle de 2027, le débat politique français paraît souvent focalisé sur des réflexes anciens et des urgences immédiates. Entre incapacité à penser le long terme, poids des institutions, culture de la précaution et difficulté à affronter les réformes structurelles, de nombreux observateurs s’interrogent : la France dispose-t-elle encore des outils intellectuels et politiques pour répondre aux défis du nouveau monde ?