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Des sympathisants agitent des drapeaux du parti et des drapeaux français lors d’un rassemblement marquant le lancement de la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon, candidat de La France insoumise, devant la basilique de Basilique Saint-Denis, place Jean-Jaurès à Saint-Denis, dans la banlieue nord de Paris, le 7 juin 2026. La France se prépare à l’élection présidentielle prévue en avril 2027. (Image d'illustration)
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FAST FORWARD

20 juin 2026

Présidentielle 2027, la réalité accélère, pas les candidats

L’intelligence artificielle bouleverse l’économie, la dette publique atteint des sommets, les équilibres géopolitiques se recomposent et les innovations s’accélèrent à un rythme inédit. Pourtant, à l’aube de l’élection présidentielle de 2027, le débat politique français paraît souvent focalisé sur des réflexes anciens et des urgences immédiates. Entre incapacité à penser le long terme, poids des institutions, culture de la précaution et difficulté à affronter les réformes structurelles, de nombreux observateurs s’interrogent : la France dispose-t-elle encore des outils intellectuels et politiques pour répondre aux défis du nouveau monde ?

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Politique , la France , présidentielles 2027 , candidatures , société , VivaTech

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Virginie Martin

Virginie Martin est une politologue française. Elle est créatrice et présidente du Think Tank Different, laboratoire politique créé en 2012.

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Rafik Smati

Rafik Smati est Président du parti politique Objectif France. Entrepreneur, Il a publié  « French Paradise » (juin 2014), « Révolution Y : la génération qui va redessiner l'Europe » (2013),  « Eloge de la vitesse : la revanche de la génération texto » (2011),  « Vers un capitalisme féminin » (2010).

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