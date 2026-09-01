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Les repas solitaires répétés sont associés à un volume cérébral réduit et à une appauvrissement de l'assiette
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TOUS A TABLE !

1 septembre 2026

Prendre ses repas en commun a des bénéfices insoupçonnés pour la santé

Bien plus qu'un simple indicateur de vie sociale, le repas partagé agit comme un véritable bouclier neurobiologique et nutritionnel contre la dépréciation cognitive et la dépression.

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MOTS-CLES

repas , Nutrition , famille , groupe , Santé , isolement , longévité , Dépression , vie sociale

THEMATIQUES

Sciences
A PROPOS DES AUTEURS
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Pascal Neveu

Pascal Neveu est directeur de l'Institut Français de la Psychanalyse Active (IFPA) et secrétaire général du Conseil Supérieur de la Psychanalyse Active (CSDPA). Il est responsable national de la cellule de soutien psychologique au sein de l’Œuvre des Pupilles Orphelins des Sapeurs-Pompiers de France (ODP).

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