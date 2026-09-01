TOUS A TABLE !
1 septembre 2026
Prendre ses repas en commun a des bénéfices insoupçonnés pour la santé
Bien plus qu'un simple indicateur de vie sociale, le repas partagé agit comme un véritable bouclier neurobiologique et nutritionnel contre la dépréciation cognitive et la dépression.
7 min de lecture
MOTS-CLESrepas , Nutrition , famille , groupe , Santé , isolement , longévité , Dépression , vie sociale
THEMATIQUESSciences
Pascal Neveu est directeur de l'Institut Français de la Psychanalyse Active (IFPA) et secrétaire général du Conseil Supérieur de la Psychanalyse Active (CSDPA). Il est responsable national de la cellule de soutien psychologique au sein de l’Œuvre des Pupilles Orphelins des Sapeurs-Pompiers de France (ODP).
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Pascal Neveu est directeur de l'Institut Français de la Psychanalyse Active (IFPA) et secrétaire général du Conseil Supérieur de la Psychanalyse Active (CSDPA). Il est responsable national de la cellule de soutien psychologique au sein de l’Œuvre des Pupilles Orphelins des Sapeurs-Pompiers de France (ODP).