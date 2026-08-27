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Une image d'un cerveau prise par tomographie par émission de positons (TEP), également appelée scanner, est visible sur un écran le 9 janvier 2019 au Centre hospitalier régional et universitaire de Brest (CRHU).
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NOUVEAUX ESPOIRS

27 août 2026

Première mondiale : une tumeur au cerveau retirée grâce à une IA en temps réel

Rhys Hibbert, un père de deux enfants originaire du Bedfordshire, au nord de Londres, aurait pu perdre la vue sans cette intervention, ont déclaré les chirurgiens de l'hôpital de l'University College London.

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MOTS-CLES

chirurgiens , cerveau , opération , IA , Intelligence Artificielle , innovation , Santé , tumeur

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A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.