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27 août 2026
Première mondiale : une tumeur au cerveau retirée grâce à une IA en temps réel
Rhys Hibbert, un père de deux enfants originaire du Bedfordshire, au nord de Londres, aurait pu perdre la vue sans cette intervention, ont déclaré les chirurgiens de l'hôpital de l'University College London.
3 min de lecture
Vu sur:BBC
MOTS-CLESchirurgiens , cerveau , opération , IA , Intelligence Artificielle , innovation , Santé , tumeur
THEMATIQUESTech & IA
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.