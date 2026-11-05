DECOUVERTE EXCEPTIONNELLE
5 novembre 2026
Première mondiale : des paléontologues trouvent du sang de dinosaure
Un os de dinosaure fossilisé vieux de 115 millions d'années, découvert au Brésil et enrobé d'un dense tapis de microbes, contient de minuscules structures ressemblant à des globules rouges et des traces moléculaires de sang.
4 min de lecture
MOTS-CLESfossiles , sang , dinosaures , paléontologie
THEMATIQUESSciences
La professeure Kliti Grice (FRACI CChem, FGSEAG, FAA, ARC Laureate Fellow, présidente régional de l'Académie australienne des sciences (AAS), vice-présidente du Comité national des sciences de la Terre (AAS)) est directrice et fondatrice du Centre de géochimie organique et isotopique d'Australie occidentale (WA-OIGC).
La professeure Kliti Grice (FRACI CChem, FGSEAG, FAA, ARC Laureate Fellow, présidente régional de l'Académie australienne des sciences (AAS), vice-présidente du Comité national des sciences de la Terre (AAS)) est directrice et fondatrice du Centre de géochimie organique et isotopique d'Australie occidentale (WA-OIGC).