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Une plume fossilisée conservée avec la roche volcanique. Image d'illustration
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DECOUVERTE EXCEPTIONNELLE

5 novembre 2026

Première mondiale : des paléontologues trouvent du sang de dinosaure

Un os de dinosaure fossilisé vieux de 115 millions d'années, découvert au Brésil et enrobé d'un dense tapis de microbes, contient de minuscules structures ressemblant à des globules rouges et des traces moléculaires de sang.

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MOTS-CLES

fossiles , sang , dinosaures , paléontologie

THEMATIQUES

Sciences
A PROPOS DES AUTEURS
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Cliti Grice

La professeure Kliti Grice (FRACI CChem, FGSEAG, FAA, ARC Laureate Fellow, présidente régional de l'Académie australienne des sciences (AAS), vice-présidente du Comité national des sciences de la Terre (AAS)) est directrice et fondatrice du Centre de géochimie organique et isotopique d'Australie occidentale (WA-OIGC).