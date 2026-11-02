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WORLD IN MAPS

2 novembre 2026

Premier partenaire commercial mondial : États-Unis et Chine face à face

Les États-Unis et la Chine sont les deux premières économies mondiales, et leurs relations commerciales ont des répercussions majeures sur le commerce international, selon l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

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World in Maps , Etats-Unis , Chine , partenaires commerciaux , carte , Amérique du Sud

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Géopolitique
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