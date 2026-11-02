WORLD IN MAPS
2 novembre 2026
Premier partenaire commercial mondial : États-Unis et Chine face à face
Les États-Unis et la Chine sont les deux premières économies mondiales, et leurs relations commerciales ont des répercussions majeures sur le commerce international, selon l’Organisation mondiale du commerce (OMC).
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THEMATIQUESGéopolitique
Le site « The World in Maps » touche des millions de personnes chaque mois et a fédéré une communauté internationale désireuse de comprendre comment la géographie influence la politique, la société et l’histoire. Nos contenus sont partagés par des étudiants, des journalistes, des enseignants, des chercheurs et des esprits curieux du monde entier.
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