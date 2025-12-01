POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

L'épargne des Français ne va pas alimenter la consommation de Noël, comme on aurait pu le croire

L'épargne des Français ne va pas alimenter la consommation de Noël, comme on aurait pu le croire

© D.R.

ATLANTICO BUSINESS

1 décembre 2025

Pouvoir d’achat, emploi, épargne : les trois (mauvaises) surprises de Noël...

Le calendrier de l'Avent, version Insee, s'est ouvert sur trois nouvelles qui surprennent les conjoncturistes : une baisse de 0,3 % du pouvoir d'achat, un recul de l'emploi salarié et une réorientation de l'épargne. De quoi conforter la mauvaise humeur des consommateurs alors que la conjoncture paraissait résister aux incertitudes.

Photo of Jean-Marc Sylvestre
Jean-Marc Sylvestre Go to Jean-Marc Sylvestre page

3 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

impôts , consommation , Insee , Fêtes , pouvoir d'achat , épargne

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Marc Sylvestre image
Jean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.

Populaires

1Recherche ingénieurs désespérément : ces compétences qui manquent cruellement à la France pour optimiser sa transition énergétique
2Malédiction des enfants gâtés : quand l’Occident oublie les rudes défis surmontés sur le chemin de la prospérité
3Entreprises ou immobilier : l'héritage des baby-boomers a déjà commencé à être transmis... dans une large impréparation
4Benoît Perrin (Contribuables Associés) : "Les Français entre ras-le-bol fiscal et déni de déficits"
5Retraites : l’usure biomédicale, cette piste pour sortir du casse-tête de la pénibilité
6(Feindre de) Croire à un génocide à Gaza est devenu un signe de ralliement pour la gauche comme l’élection volée de 2020 l’était pour la droite trumpiste
7Plus de malades car… mieux soignés : le grand paradoxe de la médecine contemporaine