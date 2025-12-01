L'épargne des Français ne va pas alimenter la consommation de Noël, comme on aurait pu le croire
1 décembre 2025
Pouvoir d’achat, emploi, épargne : les trois (mauvaises) surprises de Noël...
Le calendrier de l'Avent, version Insee, s'est ouvert sur trois nouvelles qui surprennent les conjoncturistes : une baisse de 0,3 % du pouvoir d'achat, un recul de l'emploi salarié et une réorientation de l'épargne. De quoi conforter la mauvaise humeur des consommateurs alors que la conjoncture paraissait résister aux incertitudes.
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.
