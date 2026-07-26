GEOPOLITIQUE

Poutine-Xi : le mariage sans contrat

La guerre en Ukraine a accéléré le rapprochement entre Moscou et Pékin sans transformer leur partenariat en alliance. Derrière l'affichage d'une relation privilégiée, la Russie apparaît de plus en plus dépendante d'une Chine qui entend préserver sa liberté d'action.