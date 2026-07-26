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Vladimir Poutine et le président chinois Xi Jinping se serrent la main lors d'une cérémonie de bienvenue au Palais de l'Assemblée du Peuple à Pékin, le 20 mai 2026.
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GEOPOLITIQUE

26 juillet 2026

Poutine-Xi : le mariage sans contrat

La guerre en Ukraine a accéléré le rapprochement entre Moscou et Pékin sans transformer leur partenariat en alliance. Derrière l'affichage d'une relation privilégiée, la Russie apparaît de plus en plus dépendante d'une Chine qui entend préserver sa liberté d'action.

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MOTS-CLES

Russie , Chine , géopolitique , relations internationales , alliance stratégique , alliance militaire

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Aleksei Chigadaev

Aleksei Chigadaev est Sinologue, MA (Master of Arts) dans le programme d'études chinoises au sein de l’Université de Leipzig.

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