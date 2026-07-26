GEOPOLITIQUE
26 juillet 2026
Poutine-Xi : le mariage sans contrat
La guerre en Ukraine a accéléré le rapprochement entre Moscou et Pékin sans transformer leur partenariat en alliance. Derrière l'affichage d'une relation privilégiée, la Russie apparaît de plus en plus dépendante d'une Chine qui entend préserver sa liberté d'action.
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A PROPOS DES AUTEURS
Aleksei Chigadaev est Sinologue, MA (Master of Arts) dans le programme d'études chinoises au sein de l’Université de Leipzig.
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Aleksei Chigadaev est Sinologue, MA (Master of Arts) dans le programme d'études chinoises au sein de l’Université de Leipzig.