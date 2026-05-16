UKRAINE
16 mai 2026
Poutine parle de paix, le Kremlin fait la guerre
Les récents propos de Vladimir Poutine sur une possible « fin » de la guerre en Ukraine ont alimenté les spéculations autour d’un éventuel tournant diplomatique. Mais derrière les signaux d’apaisement affichés par le Kremlin, les objectifs militaires russes et les logiques de pouvoir internes semblent, eux, inchangés.
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THEMATIQUESGéopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Andrey Pertsev est journaliste et correspondant spécial de Meduza.
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