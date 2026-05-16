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Le président russe Vladimir Poutine lors d'une allocution vidéo le 1er avril 2026. (Image d'illustration)
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UKRAINE

16 mai 2026

Poutine parle de paix, le Kremlin fait la guerre

Les récents propos de Vladimir Poutine sur une possible « fin » de la guerre en Ukraine ont alimenté les spéculations autour d’un éventuel tournant diplomatique. Mais derrière les signaux d’apaisement affichés par le Kremlin, les objectifs militaires russes et les logiques de pouvoir internes semblent, eux, inchangés.

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MOTS-CLES

guerre en ukraine , Russie , géopolitique , conflits armés , négociations , armée russe

THEMATIQUES

Géopolitique
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Andrey Pertsev

Andrey Pertsev est journaliste et correspondant spécial de Meduza.

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