Puis une autre pensée m'a traversé l'esprit : depuis quand sommes-nous devenus si dépendants d'une seule entreprise technologique, au point que la perte d'accès à une seule application puisse perturber l'ensemble de notre routine de travail ? Et quel est le coût financier et environnemental de cette dépendance ?

Nous évoquons régulièrement la durabilité en termes de réduction du plastique, de baisse des émissions de carbone et de consommation d'énergie moindre. Mais les systèmes numériques dont nous dépendons chaque jour ont eux aussi d'importantes conséquences environnementales.

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