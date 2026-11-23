PANNE DE OUTLOOK ET HOTMAIL
23 novembre 2026
Pourriez-vous survivre sans Microsoft ? Petit aperçu des coûts liés à notre dépendance numérique
Lorsque je suis arrivé au travail pour découvrir qu'Outlook avait disparu de mon ordinateur, je me suis demandé comment j'allais bien pouvoir traverser ma journée de travail. Plus d'e-mails. Plus de calendrier. Plus d'invitations à des réunions.
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Puis une autre pensée m'a traversé l'esprit : depuis quand sommes-nous devenus si dépendants d'une seule entreprise technologique, au point que la perte d'accès à une seule application puisse perturber l'ensemble de notre routine de travail ? Et quel est le coût financier et environnemental de cette dépendance ?
Nous évoquons régulièrement la durabilité en termes de réduction du plastique, de baisse des émissions de carbone et de consommation d'énergie moindre. Mais les systèmes numériques dont nous dépendons chaque jour ont eux aussi d'importantes conséquences environnementales.
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Narmin Nahidi est professeure adjointe de finance à l'Université d'Exeter, où elle enseigne diverses disciplines financières, notamment les formations en alternance et l'enseignement.
Narmin Nahidi est professeure adjointe de finance à l'Université d'Exeter, où elle enseigne diverses disciplines financières, notamment les formations en alternance et l'enseignement.