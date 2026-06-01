OBSESSIONS MALADIVES

1 juin 2026

Pourquoi votre bracelet connecté de santé peut vous rendre anxieux

Des millions de personnes utilisent un tracker de santé et de forme physique portable. Ces appareils peuvent être utiles pour surveiller les niveaux d'activité, la qualité du sommeil et la fréquence cardiaque. Mais pour certains, les wearables peuvent avoir des conséquences imprévues sur le bien-être.