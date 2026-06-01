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OBSESSIONS MALADIVES

1 juin 2026

Pourquoi votre bracelet connecté de santé peut vous rendre anxieux

Des millions de personnes utilisent un tracker de santé et de forme physique portable. Ces appareils peuvent être utiles pour surveiller les niveaux d'activité, la qualité du sommeil et la fréquence cardiaque. Mais pour certains, les wearables peuvent avoir des conséquences imprévues sur le bien-être.

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MOTS-CLES

Bracelets de santé , stress , anxiété , médecine , wearables , trackers

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Jennifer Murphy
Professeure de psychologie

Jenny Murphy est professeure agrégée à l'Université de Surrey.


Ses recherches portent sur les interactions entre l'intéroception (la perception de l'état interne du corps), la cognition sociale et la santé mentale, et sur leurs variations au cours du développement.

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