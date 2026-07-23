Wanjiku Chebet Kanjumba est doctorante en génie mécanique et aérospatial à l'Université de Floride. Ses recherches portent sur la logistique interplanétaire ainsi que sur les méthodes de guidage, de navigation et de pilotage pour les engins spatiaux devant effectuer un rendez-vous et procéder à la capture de satellites en rotation incontrôlée, non coopératifs ou n'ayant jamais été conçus pour être entretenus.