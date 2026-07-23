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Cette photo de la NASA montre trois CubeSats peu après leur éjection du dispositif japonais de déploiement de petits satellites en orbite, le 17 juin 2019. Image d'illustration
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SAUVETAGE A TRES HAUTE ALTITUDE

23 juillet 2026

Pourquoi sauver des satellites en difficulté reste bien plus difficile qu'il n'y paraît

Le 3 juillet 2026, un vaisseau spatial robotisé commercial baptisé LINK a été lancé pour une mission d'urgence visant à sauver l'observatoire Neil Gehrels Swift de la NASA, qui chutait lentement vers la Terre. Au cours des semaines à venir, LINK — construit par l'entreprise Katalyst Space Technologies — tentera de saisir le télescope, puis consacrera plusieurs mois à le hisser sur une orbite plus sûre.

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MOTS-CLES

NASA , vaisseau spatial , satellites , industrie spatiale

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Wanjiku Chebet Kanjumba

Wanjiku Chebet Kanjumba est doctorante en génie mécanique et aérospatial à l'Université de Floride. Ses recherches portent sur la logistique interplanétaire ainsi que sur les méthodes de guidage, de navigation et de pilotage pour les engins spatiaux devant effectuer un rendez-vous et procéder à la capture de satellites en rotation incontrôlée, non coopératifs ou n'ayant jamais été conçus pour être entretenus.