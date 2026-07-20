SMARTPHONES EN STOCK

Pourquoi nous avons tant de peine à nous débarrasser de nos vieux appareils électroniques

Pensez au dernier smartphone, à la dernière tablette ou à la dernière montre connectée que vous avez cessé d’utiliser. Il y a de fortes chances qu’il ne se trouve ni dans une benne de recyclage ni entre les mains d’un nouveau propriétaire : il est probablement rangé dans un tiroir.