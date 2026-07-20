SMARTPHONES EN STOCK
20 juillet 2026
Pourquoi nous avons tant de peine à nous débarrasser de nos vieux appareils électroniques
Pensez au dernier smartphone, à la dernière tablette ou à la dernière montre connectée que vous avez cessé d’utiliser. Il y a de fortes chances qu’il ne se trouve ni dans une benne de recyclage ni entre les mains d’un nouveau propriétaire : il est probablement rangé dans un tiroir.
3 min de lecture
THEMATIQUESScience
Eric Williams est professeur de développement durable, Institut de technologie de Rochester
Payam Saeedi est doctorant en développement durable, Institut de technologie de Rochester
Stacey Watson est professeur adjoint en informatique, Université de Waterloo
Populaires
Eric Williams est professeur de développement durable, Institut de technologie de Rochester
Payam Saeedi est doctorant en développement durable, Institut de technologie de Rochester
Stacey Watson est professeur adjoint en informatique, Université de Waterloo