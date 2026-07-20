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SMARTPHONES EN STOCK

20 juillet 2026

Pourquoi nous avons tant de peine à nous débarrasser de nos vieux appareils électroniques

Pensez au dernier smartphone, à la dernière tablette ou à la dernière montre connectée que vous avez cessé d’utiliser. Il y a de fortes chances qu’il ne se trouve ni dans une benne de recyclage ni entre les mains d’un nouveau propriétaire : il est probablement rangé dans un tiroir.

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MOTS-CLES

informatique , recyclage , tiroir , gâchis , données personnelles

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Eric Williams

Eric Williams est professeur de développement durable, Institut de technologie de Rochester

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Payam Saeedi

Payam Saeedi est doctorant en développement durable, Institut de technologie de Rochester

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Stacey Watson

Stacey Watson est professeur adjoint en informatique, Université de Waterloo

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