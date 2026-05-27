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CLIMAT : LA FACADE ATLANTIQUE ENTRE DANS UNE NOUVELLE ERE THERMIQUE

27 mai 2026

Vague de chaleur : la France du Sud-Ouest et le littoral Atlantique se réchauffent plus vite que le reste du pays

Longtemps perçu comme un refuge tempéré, le littoral atlantique français bascule progressivement dans une dynamique de surchauffe climatique. Blocages atmosphériques, canicules marines, sécheresses durables et humidité extrême : pour le climatologue Gaël Musquet, l’Ouest subit désormais une véritable rupture climatique, dont les conséquences touchent déjà l’agriculture, l’eau, les incendies et l’aménagement du territoire.

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MOTS-CLES

climat , Météo

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A PROPOS DES AUTEURS
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Gaël Musquet
Hacker éthique

Météorologue de formation et hacker éthique, Gaël Musquet est un expert reconnu en prévention des risques naturels et en gestion de crise. Fondateur de plusieurs initiatives innovantes – dont OpenStreetMap France et Hackers Against Natural Disasters (HAND) – il milite pour l’empouvoirement des citoyens grâce aux technologies afin d’anticiper et de mieux gérer les catastrophes.

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