CLIMAT : LA FACADE ATLANTIQUE ENTRE DANS UNE NOUVELLE ERE THERMIQUE
27 mai 2026
Vague de chaleur : la France du Sud-Ouest et le littoral Atlantique se réchauffent plus vite que le reste du pays
Longtemps perçu comme un refuge tempéré, le littoral atlantique français bascule progressivement dans une dynamique de surchauffe climatique. Blocages atmosphériques, canicules marines, sécheresses durables et humidité extrême : pour le climatologue Gaël Musquet, l’Ouest subit désormais une véritable rupture climatique, dont les conséquences touchent déjà l’agriculture, l’eau, les incendies et l’aménagement du territoire.
4 min de lecture
THEMATIQUESStyle de vie
Météorologue de formation et hacker éthique, Gaël Musquet est un expert reconnu en prévention des risques naturels et en gestion de crise. Fondateur de plusieurs initiatives innovantes – dont OpenStreetMap France et Hackers Against Natural Disasters (HAND) – il milite pour l’empouvoirement des citoyens grâce aux technologies afin d’anticiper et de mieux gérer les catastrophes.
Populaires
Météorologue de formation et hacker éthique, Gaël Musquet est un expert reconnu en prévention des risques naturels et en gestion de crise. Fondateur de plusieurs initiatives innovantes – dont OpenStreetMap France et Hackers Against Natural Disasters (HAND) – il milite pour l’empouvoirement des citoyens grâce aux technologies afin d’anticiper et de mieux gérer les catastrophes.