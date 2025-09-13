Éducation et petite enfance

Pourquoi lire des histoires et en parler change tout pour les jeunes enfants

Entre plaisir partagé et apprentissages fondamentaux, l’heure du conte façonne le langage, stimule l’imagination et renforce le lien entre adultes et enfants. Les recherches montrent que la lecture dialoguée, où l’on engage les enfants dans la discussion, développe vocabulaire, attention et pensée critique. Plus qu’un luxe, elle devrait être intégrée au cœur du programme de la petite enfance.