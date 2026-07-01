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ATLANTICO BUSINESS

1 juillet 2026

Pourquoi l’euro numérique est un produit mort-né (et comment il menace nos banques et nos start-ups)

Innovation stratégique ou fausse bonne idée ? Derrière le projet d'euro numérique porté par la Banque centrale européenne, certains voient un dispositif qui pourrait fragiliser les banques, freiner les start-up européennes et transformer en profondeur notre rapport à la monnaie.

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MOTS-CLES

Economie , BCE , numérique , Euro , Start Up

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Jérôme Bourreau-Guggenheim

Jérôme Bourreau-Guggenheim est entrepreneur dans le domaine de la Tech et les médias.

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Michel Ruimy

Michel Ruimy est professeur affilié à l’ESCP, où il enseigne les principes de l’économie monétaire et les caractéristiques fondamentales des marchés de capitaux.

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