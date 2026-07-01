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Pourquoi l’euro numérique est un produit mort-né (et comment il menace nos banques et nos start-ups)

Innovation stratégique ou fausse bonne idée ? Derrière le projet d'euro numérique porté par la Banque centrale européenne, certains voient un dispositif qui pourrait fragiliser les banques, freiner les start-up européennes et transformer en profondeur notre rapport à la monnaie.