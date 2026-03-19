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Des magistrats assistent à l'audience solennelle marquant l'ouverture de l'année judiciaire au tribunal de Bobigny.
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POINT DE VUE

19 mars 2026

Pourquoi les tentatives de diversification des profils dans la magistrature française ont échoué

Une récente réforme des modalités d’accès à la magistrature a eu pour objet d’encourager l’accès au corps des magistrats à des profils plus variés qu’auparavant.

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MOTS-CLES

recrutement , Magistrature , reproduction sociale , concours

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A PROPOS DES AUTEURS
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Nicolas Leblond

Nicolas Leblond est professeur de droit et doyen de la faculté de droit et d’administration publique de l’Université Polytechnique Hauts-de-France. 

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