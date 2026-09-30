LECONS DU REGNE ANIMAL

Pourquoi les singes gèrent mieux les conflits que nous

Chez les primates, les conflits s’accompagnent souvent de comportements de réconciliation qui permettent de restaurer rapidement les liens sociaux. Chez l’être humain, l’ego, la peur de perdre la face et la priorité donnée à la solution peuvent au contraire laisser des tensions durables. Et si mieux gérer nos conflits consistait d’abord à réparer les relations plutôt qu’à simplement trancher les désaccords ?