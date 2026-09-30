LECONS DU REGNE ANIMAL
30 septembre 2026
Pourquoi les singes gèrent mieux les conflits que nous
Chez les primates, les conflits s’accompagnent souvent de comportements de réconciliation qui permettent de restaurer rapidement les liens sociaux. Chez l’être humain, l’ego, la peur de perdre la face et la priorité donnée à la solution peuvent au contraire laisser des tensions durables. Et si mieux gérer nos conflits consistait d’abord à réparer les relations plutôt qu’à simplement trancher les désaccords ?
5 min de lecture
0:00min
100%
100%
A PROPOS DES AUTEURS
Jean Poitras est professeur titulaire en gestion de conflits, au sein de HEC Montréal.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Jean Poitras est professeur titulaire en gestion de conflits, au sein de HEC Montréal.