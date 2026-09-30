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Trois babouins assis sur un tronc d'arbre.
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LECONS DU REGNE ANIMAL

30 septembre 2026

Pourquoi les singes gèrent mieux les conflits que nous

Chez les primates, les conflits s’accompagnent souvent de comportements de réconciliation qui permettent de restaurer rapidement les liens sociaux. Chez l’être humain, l’ego, la peur de perdre la face et la priorité donnée à la solution peuvent au contraire laisser des tensions durables. Et si mieux gérer nos conflits consistait d’abord à réparer les relations plutôt qu’à simplement trancher les désaccords ?

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MOTS-CLES

conflit , singes , Animaux , primates , tensions , relations , amitié , famille , amis , gorille , enseignements , comportements , violence , agressivité , pardon , ego

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean Poitras

Jean Poitras est professeur titulaire en gestion de conflits, au sein de HEC Montréal.

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