Pourquoi les résolutions de nouvel an pourraient bien être plus difficiles à tenir en 2026 (et comment y faire face)

Vlad Glăveanu, docteur en psychologie, est professeur titulaire de psychologie à l'Université de Dublin et professeur associé au Centre pour la science de l'apprentissage et de la technologie de l'Université de Bergen, en Norvège. Il est le fondateur et président du Réseau d'études sur les possibilités (PSN). Ses travaux portent sur la créativité, l'imagination, la culture, la collaboration, l'émerveillement, les possibilités et les enjeux sociétaux.