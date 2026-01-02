©
Des feux d'artifice illuminent le ciel au-dessus de l'Arc de Triomphe pour célébrer le Nouvel An, juste après minuit le 1er janvier 2026.
2 janvier 2026
Pourquoi les résolutions de nouvel an pourraient bien être plus difficiles à tenir en 2026 (et comment y faire face)
Le début d'une nouvelle année est depuis longtemps considéré comme un moment important pour un changement personnel. Les recherches en psychologie montrent que les repères du calendrier, tels que les anniversaires, les lundis ou le Nouvel An, peuvent agir comme des points de réinitialisation mentale, incitant les individus à réfléchir sur leur vie et à se fixer de nouveaux objectifs.
Vlad Glăveanu, docteur en psychologie, est professeur titulaire de psychologie à l'Université de Dublin et professeur associé au Centre pour la science de l'apprentissage et de la technologie de l'Université de Bergen, en Norvège. Il est le fondateur et président du Réseau d'études sur les possibilités (PSN). Ses travaux portent sur la créativité, l'imagination, la culture, la collaboration, l'émerveillement, les possibilités et les enjeux sociétaux.
