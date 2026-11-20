Pourtant, les entreprises ont de plus en plus recours à l'intelligence artificielle ( IA ) pour créer leurs publicités. L'année dernière a démontré à quel point cette stratégie peut se retourner contre elles. Aux Pays-Bas, McDonald's a retiré une publicité de Noël générée par IA, mettant en scène des incidents chaotiques pendant les fêtes, après seulement trois jours suite à une vive polémique concernant l'utilisation non divulguée de l'IA.

Ce type d'omission est désormais interdit par les nouvelles règles de transparence de l'UE qui encadrent l'étiquetage des contenus générés par l'IA. La campagne de Noël 2025 de Coca-Cola a suscité des critiques similaires. La publicité présentait des décors et des animaux générés par l'IA que de nombreux spectateurs ont jugés troublants .

La suite de cet article est réservée aux abonnés.