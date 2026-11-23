MERVEILLE DE LA NATURE
23 novembre 2026
Pourquoi les pets ont-ils une odeur si désagréable ?
Une personne en bonne santé pète environ 14 à 20 fois par jour. Mis bout à bout, cela représente assez de gaz pour remplir un ballon de fête particulièrement malodorant.
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Les pets sont constitués de gaz produits par des milliers de milliards de minuscules organismes appelés microbes, principalement des bactéries, qui vivent dans votre intestin. Ces organismes remplissent une fonction importante : ils aident à décomposer les aliments que votre estomac ne peut pas digérer seul. Ce faisant, ils agissent comme de petites usines chimiques, qui vous fournissent des nutriments tout en libérant des gaz résiduels dans votre intestin. Ces gaz se mélangent à l'air que vous avalez et à d'autres gaz que vous produisez au cours de la digestion. Après avoir traversé les intestins, ils ressortent par bouffées sous forme de pets.
En tant que microbiologiste, j'étudie les communautés de bactéries, appelées microbiomes, présentes dans diverses régions du corps humain. Le microbiome de votre intestin joue un rôle important pour votre santé. Produire des gaz est le signe que les bactéries du microbiome intestinal accomplissent correctement leur travail. Péter soulage également la pression dans votre ventre et prévient les ballonnements et crampes douloureux.
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Professeur de microbiologie, Université de l'Illinois à Urbana-Champaign
Professeur de microbiologie, Université de l'Illinois à Urbana-Champaign