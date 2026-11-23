Les pets sont constitués de gaz produits par des milliers de milliards de minuscules organismes appelés microbes, principalement des bactéries, qui vivent dans votre intestin. Ces organismes remplissent une fonction importante : ils aident à décomposer les aliments que votre estomac ne peut pas digérer seul. Ce faisant, ils agissent comme de petites usines chimiques, qui vous fournissent des nutriments tout en libérant des gaz résiduels dans votre intestin. Ces gaz se mélangent à l'air que vous avalez et à d'autres gaz que vous produisez au cours de la digestion. Après avoir traversé les intestins, ils ressortent par bouffées sous forme de pets.