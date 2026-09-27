UNE MALADIE CARDIOVASCULAIRE MECONNUE
27 septembre 2026
Pourquoi les douleurs aux jambes peuvent signaler une affection grave
Une douleur dans les jambes à la marche peut révéler une artère rétrécie. Souvent confondue avec les effets de l’âge, l’AOMI peut aussi signaler un risque cardiovasculaire plus large.
5 min de lecture
0:00min
100%
100%
THEMATIQUESSanté
A PROPOS DES AUTEURS
Professeur adjoint au département de médecine de l’Université McGill.
Professeur adjoint à l’Université McMaster.
Vice-présidente adjointe à la santé mondiale à l’Université McMaster.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Professeur adjoint au département de médecine de l’Université McGill.
Professeur adjoint à l’Université McMaster.
Vice-présidente adjointe à la santé mondiale à l’Université McMaster.