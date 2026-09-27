POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred backgroundUne personne en train de marcher. (Image d'illustration)
See image caption
See copyright

UNE MALADIE CARDIOVASCULAIRE MECONNUE

27 septembre 2026

Pourquoi les douleurs aux jambes peuvent signaler une affection grave

Une douleur dans les jambes à la marche peut révéler une artère rétrécie. Souvent confondue avec les effets de l’âge, l’AOMI peut aussi signaler un risque cardiovasculaire plus large.

Photo of Matthew Ades
Photo of Anthony Sandre
Photo of Sonia S. Anand
Matthew Ades Go to Matthew Ades page , Anthony Sandre Go to Anthony Sandre pageetSonia S. Anand Go to Sonia S. Anand page

5 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

santé , crise cardiaque , risque cardiovasculaire , artère , amputation

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
Matthew Ades image
Matthew Ades

Professeur adjoint au département de médecine de l’Université McGill.

Anthony Sandre image
Anthony Sandre

Professeur adjoint à l’Université McMaster.

Sonia S. Anand image
Sonia S. Anand

Vice-présidente adjointe à la santé mondiale à l’Université McMaster.

Populaires

1Retraites des fonctionnaires : l’énorme subvention cachée de 45 milliards qui fausse le déficit, le PIB et la dette
2Cancer de la prostate : les 4 conseils clés d'un oncologue
3Affaire Thélyson Orélien : racisme, paternalisme et sophistication
4Louane se sépare, Laeticia Hallyday se répare; Rihanna & A$AP Rocky se font attaquer dans les Vosges, Kylie Minogue & Justin Bieber se donnent des frissons; Lauren Sanchez-Bezos & Orlando Bloom montrent le paquet, Nicole Kidman fait du free-wig
5Retraites des fonctionnaires : les 45 milliards que l'État préfère ne pas voir
6Monseigneur Matthieu Rougé : “Léon XIV ne cherche pas à ressusciter une identité passée mais à renouveler le christianisme en France”
7J’ai écrit un truc fantastiquement narcissique (et en plus avec une IA) mais ça pourrait peut-être vous intéresser quand même