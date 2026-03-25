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Pêche (image d'illustration).
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DESASTRE ECOLOGIQUE

25 mars 2026

Pourquoi l’effondrement des grandes migrations de poissons à travers le monde est devenu un problème pour des millions d’humains

Cachés sous la surface des rivières du monde, certains des grands mouvements animaux de la Terre se déroulent — des migrations qui rivalisent, en termes de biomasse pure, avec les célèbres déplacements de masse des zèbres et des gnous à travers le Serengeti.

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MOTS-CLES

poissons , migration , écologie , environnement , fleuves , océans

THEMATIQUES

Environnement
A PROPOS DES AUTEURS
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Zeb Hogan
Professeur de biologie.

Zeb Hogan est professeur de recherche en biologie à l'Université du Nevada, à Reno, et directeur du projet « Merveilles du Mékong », qui encourage la recherche scientifique, favorise le développement économique et renforce la résilience régionale. Il anime également l'émission télévisée « Monster Fish with Zeb Hogan » sur National Geographic.