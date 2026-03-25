DESASTRE ECOLOGIQUE

25 mars 2026

Pourquoi l’effondrement des grandes migrations de poissons à travers le monde est devenu un problème pour des millions d’humains

Cachés sous la surface des rivières du monde, certains des grands mouvements animaux de la Terre se déroulent — des migrations qui rivalisent, en termes de biomasse pure, avec les célèbres déplacements de masse des zèbres et des gnous à travers le Serengeti.