DESASTRE ECOLOGIQUE
25 mars 2026
Pourquoi l’effondrement des grandes migrations de poissons à travers le monde est devenu un problème pour des millions d’humains
Cachés sous la surface des rivières du monde, certains des grands mouvements animaux de la Terre se déroulent — des migrations qui rivalisent, en termes de biomasse pure, avec les célèbres déplacements de masse des zèbres et des gnous à travers le Serengeti.
6 min de lecture
THEMATIQUESEnvironnement
Zeb Hogan est professeur de recherche en biologie à l'Université du Nevada, à Reno, et directeur du projet « Merveilles du Mékong », qui encourage la recherche scientifique, favorise le développement économique et renforce la résilience régionale. Il anime également l'émission télévisée « Monster Fish with Zeb Hogan » sur National Geographic.
Populaires
Zeb Hogan est professeur de recherche en biologie à l'Université du Nevada, à Reno, et directeur du projet « Merveilles du Mékong », qui encourage la recherche scientifique, favorise le développement économique et renforce la résilience régionale. Il anime également l'émission télévisée « Monster Fish with Zeb Hogan » sur National Geographic.