DE BAS EN HAUT
24 juillet 2026
Pourquoi le voyage en avion peut être si éprouvant pour l'organisme
À tout moment, des centaines de milliers de personnes voyagent par avion. Pour beaucoup, ces trajets se déroulent sans incident. Toutefois, pour certains, un vol ordinaire peut déclencher une urgence médicale.
4 min de lecture
0:00min
100%
100%
MOTS-CLESavion , décollage , malade , mal des transports , voyage , Malaise , pression , mal de l'air
THEMATIQUESSanté
A PROPOS DES AUTEURS
Adam Taylor est Professeur et directeur du centre d'apprentissage d'anatomie clinique au sein de l'Université de Lancaster.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Adam Taylor est Professeur et directeur du centre d'apprentissage d'anatomie clinique au sein de l'Université de Lancaster.