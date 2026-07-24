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Si le transport aérien figure parmi les modes de déplacement les plus sûrs, il impose au corps humain des contraintes particulières, ce qui explique pourquoi il peut parfois déclencher des problèmes de santé soudains.
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DE BAS EN HAUT

24 juillet 2026

Pourquoi le voyage en avion peut être si éprouvant pour l'organisme

À tout moment, des centaines de milliers de personnes voyagent par avion. Pour beaucoup, ces trajets se déroulent sans incident. Toutefois, pour certains, un vol ordinaire peut déclencher une urgence médicale.

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MOTS-CLES

avion , décollage , malade , mal des transports , voyage , Malaise , pression , mal de l'air

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Adam Taylor

Adam Taylor est Professeur et directeur du centre d'apprentissage d'anatomie clinique au sein de l'Université de Lancaster.