TACTIQUE D'ATTAQUE
14 août 2026
Pourquoi le venin de serpent a peut-être évolué, non pour la défense, mais pour la capture des proies
Chez les serpents venimeux, le venin sert aussi bien à chasser qu’à se défendre. Mais son évolution semble avoir privilégié la capture des proies plutôt que la dissuasion des prédateurs. Une étude menée sur plusieurs espèces de vipères européennes apporte un nouvel éclairage sur les mécanismes qui façonnent la composition de ces cocktails toxiques.
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MOTS-CLESvenin , serpent , espèces , reptiles , dangers , risques , morsure , attaque , science , recherche , vipère , évolution , proie , prédateur
THEMATIQUESScience
A PROPOS DES AUTEURS
Bálint Üveges est chercheur au Centre de recherche écologique de l'Université de Bangor.
Wolfgang Wüster est professeur de zoologie à l'Université de Bangor.
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A PROPOS DES AUTEURS
Bálint Üveges est chercheur au Centre de recherche écologique de l'Université de Bangor.
Wolfgang Wüster est professeur de zoologie à l'Université de Bangor.