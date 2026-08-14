TACTIQUE D'ATTAQUE

Pourquoi le venin de serpent a peut-être évolué, non pour la défense, mais pour la capture des proies

Chez les serpents venimeux, le venin sert aussi bien à chasser qu’à se défendre. Mais son évolution semble avoir privilégié la capture des proies plutôt que la dissuasion des prédateurs. Une étude menée sur plusieurs espèces de vipères européennes apporte un nouvel éclairage sur les mécanismes qui façonnent la composition de ces cocktails toxiques.