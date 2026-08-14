POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Un boomslang, dont le venin est potentiellement le plus puissant de toutes les espèces venimeuses d'Afrique subsaharienne, repose dans son enclos à la ferme aux serpents de Watamu, le 8 avril 2025.
See image caption
See copyright

TACTIQUE D'ATTAQUE

14 août 2026

Pourquoi le venin de serpent a peut-être évolué, non pour la défense, mais pour la capture des proies 

Chez les serpents venimeux, le venin sert aussi bien à chasser qu’à se défendre. Mais son évolution semble avoir privilégié la capture des proies plutôt que la dissuasion des prédateurs. Une étude menée sur plusieurs espèces de vipères européennes apporte un nouvel éclairage sur les mécanismes qui façonnent la composition de ces cocktails toxiques.

Photo of Bálint Üveges
Photo of Wolfgang Wüster
Bálint Üveges Go to Bálint Üveges pageetWolfgang Wüster Go to Wolfgang Wüster page

4 min de lecture

0:00min
Google Ajouter Atlantico en favori sur Google
100%

MOTS-CLES

venin , serpent , espèces , reptiles , dangers , risques , morsure , attaque , science , recherche , vipère , évolution , proie , prédateur

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
Bálint Üveges image
Bálint Üveges

Bálint Üveges est chercheur au Centre de recherche écologique de l'Université de Bangor.

Wolfgang Wüster image
Wolfgang Wüster

Wolfgang Wüster est professeur de zoologie à l'Université de Bangor.

Populaires

1Annulation de la dette détenue par les banques centrales : là où Jean-Luc Mélenchon a… 100% raison, là où il a 1000 fois tort
2Terrorisme, psychiatrie ou manip… que se cache-t-il vraiment derrière la multiplication des attaques au couteau ?
3Séisme au Japon : comment la chaleur extrême a transformé un tremblement de terre en une seconde catastrophe
4Derrière les emplois fictifs à la RATP, l’immense hypocrisie collective française sur le vrai coût de la démocratie
5Et si on disposait bientôt de la technologie nécessaire pour atteindre d'autres systèmes stellaires ?
6Canicule : ces cinq aliments qui peuvent permettre aux enfants de rester hydratés
7Politiques ou administrations, qui est le plus dysfonctionnel ? Le cas Darmanin